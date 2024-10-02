الامارات | إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة في مطار الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة إحباط محاولة تهريب 8.716 كيلوغرامات مواد مخدرة.

وبحسب ما أعلنت الهيئة في حسابها الرسمي على منصة "إكس" فقد جاءت عملية الاحباط في مطار الشارقة الدولي بعد اشتباه مفتشو مركز جمارك مطار الشارقة عند احدى نقاط التفتيش في المطار بعبوات كرتونية عائدة لأحد المسافرين القادمين في رحلة خارجية إلى مطار الشارقة.

وبعد أن أجرى المفتشون تفتيشاً دقيقا على العبوات تبين أنها تحتوي على مواد مشبوهه تضم 10,934 حبة من مواد مخدرة وبإجمالي وزن قدره 8.716 كيلو غرام مخبأة في كشافات للإضاءة. وعلى أثر ذلك فتح محضر ضبط وتسجيل المضبوطات وأحيلت المواد إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واشادت الهيئة بضباط وعناصر التفتيش التابعين للمركز، وبوعيهم وحسهم الأمني العالي وردعهم بحزم للمهربين ولكل من تسول له نفسه محاولة إدخال مواد ممنوعة عبر المنافذ الجمركية لإمارة الشارقة، مؤكدة حرصها والتزامها الكامل في تسخير كافة الإمكانات لتعزيز الجهود في التصدي لمحاولات التهريب مهما كان نوعها وخصوصاً المواد المخدرة، التزاماً بالنهج الوطني في حماية أمن وأمان المجتمع وضمان سلامته وبما يسهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسيته وازدهاره.