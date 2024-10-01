الامارات | مؤسسة دبي للمرأة تثمن توجيهات منال بنت محمد بتوسيع الاستفادة من البرامج القيادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمن مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج التي تطورها المؤسسة وإتاحتها أمام أكبر عدد ممكن من الموظفات والقياديات في القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك البرامج القيادية التي تتم ضمن شراكات عالمية مؤثرة مشيدا بجهود ومبادرات سموها لدعم المرأة والارتقاء بجودة حياتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المؤسسة لعام 2024، الذي عقد برئاسة سعادة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب وتم خلاله مناقشة مبادرات المؤسسة ونادي دبي للسيدات خلال الفترة المقبلة واستعراض أبرز المشاريع في الربع الثالث من العام الحالي.

شارك في الاجتماع كل من سعادة هالة بدري المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وأعضاء مجلس الإدارة كل من هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، وهدى عيسى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق في "دبي القابضة"، وخولة راشد المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، وفهيمة عبد الرزاق البستكي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في أسواق المال المحلية سابقا، ونعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

وقالت منى المري إن الاجتماع ناقش مشاريع الفترة المقبلة من العام الحالي التي تترجم رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لتكثيف الشراكات المحلية والدولية ذات الأثر الإيجابي في صقل القدرات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية وتعزيز جودة حياتها وإسهاماتها المؤثرة في الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة إضافة إلى دعم المبادرات الإماراتية الرامية لتمكين المرأة على المستويين الإقليمي والعالمي.

واستعرض الاجتماع المبادرات التي نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية ومنها جلسة "المرأة والعمل المناخي" التي تم تنظيمها ضمن مبادرة "حوارات دبي للمرأة" بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية واستضافت فيها معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بمشاركة نحو 120 قيادية وموظفة من القطاعين الحكومي والخاص.

وأشاد مجلس الإدارة خلال الاجتماع بتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بمواصلة تنظيم برنامج "المرأة في مجالس الإدارة العالمية" لإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من القياديات الإماراتيات للمشاركة فيه، حيث تم تنظيم الدورة الثانية من هذا البرنامج خلال الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر الحالي بالتعاون مع معهد المديرين في المملكة المتحدة "Institute of Directors" بمشاركة 21 قيادية من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص.

وأثنى المجلس على الأهداف الطموحة لهذا البرنامج الذي يعكس الالتزام الثابت لمؤسسة دبي للمرأة بتمكين القيادات النسائية الإماراتية وتزويدهن بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لتولي مناصب في مجالس إدارة مؤسسات محلية وعالمية تحقيقاً لمحاور وأهداف الخطة الإستراتيجية للمؤسسة 2023-2027 بشأن تعزيز التأثير العالمي للمرأة الإماراتية ودعم تواجدها في المحافل الدولية.

وأشاد المجلس بجهود فريق عمل مؤسسة دبي للمرأة في إعداد برنامج عمل متميز لمنتسبات الدورة الثانية وما تضمنه من محاضرات وورش عمل قدمها قادة وخبراء في تخصصات مختلفة وزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات البريطانية المرموقة في التميز الإداري والقيادي مواصلة للنجاح الذي حققته الدورة الأولى التي تم تنظيمها العام الماضي في لندن.

واطلع المجلس على مستجدات برنامج الصحة النفسية الذي استفادت منه حتى الآن أكثر من 117 موظفة في 16 دائرة ومؤسسة حكومية وذلك ضمن 5 ورش عمل منفصلة تم تنظيمها منذ إطلاقه في شهر مارس الماضي، بهدف تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية للمرأة وما لها من تأثيرات إيجابية في الارتقاء بجودة حياتها وتعزيز إنتاجيتها وعطائها على المستويين العام والخاص ومشاركتها الفاعلة في تنمية المجتمع على أسس صحية راسخة وسليمة.

وأشاد مجلس الإدارة بتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بتعميم الاستفادة من هذا البرنامج التوعوي ليشمل جميع الدوائر الحكومية في دبي وهو ما سيتم العمل عليه خلال الفترة القادمة.

واطلع مجلس الإدارة على مبادرات نادي دبي للسيدات خلال فترة الصيف والتي استهدفت السيدات والأطفال وتضمنت برامج رياضية وبدنية وصحية وترفيهية للكبار وورش عمل فنية وترفيهية وهدايا ومسابقات رياضية للأطفال بهدف حسن استثمار أوقاتهم خلال العطلة الصيفية إضافة إلى توفير عروض حصرية لعضوية النادي والاستفادة من خدمات منتجع الأصالة الصحي تماشيا مع رؤية النادي وجهة للمرأة الصحية والسعيدة وتعزيزا لمكانته وجهة رياضية واجتماعية وترفيهية رائدة.