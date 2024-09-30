الامارات | رئيس البرلمان العربي يدين استهداف مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يدين استهداف مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدان معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الاعتداء الذي استهدف مقر رئيس بعثة دولةالإمارات العربية المتحدة في العاصمة السودانية "الخرطوم".
وشدد العسومي، في بيان اليوم، على ضرورة العمل على حماية حرمة البعثات الدبلوماسية ومقارها واحترام المواثيق الدولية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مؤكدا رفضه القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
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