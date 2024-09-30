الامارات | فريق التنوع البيولوجي بالفجيرة يصادر معدات فخية ويلاحق المتورطين في صيد الحيوانات البرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحرك فريق التنوع البيولوجي بهيئة الفجيرة للبيئة بشكل فوري بعد تداول وانتشار فيديو على منصات التواصل الاجتماعي بشأن استخدام معدات فخية للحيوانات البرية في المناطق الجبلية في الفجيرة من قبل بعض الأشخاص المتجاوزين بحق البيئة.

تم تحديد الموقع من قبل الفريق المعنى، والذي بدوره قام بالتحرك الفوري، للتأكد من صحة المواد المتداولة.

وتبين قيام بعض الأشخاص بالفعل بزرع أدوات فخية لاصطياد الحيوانات في المناطق البرية المفتوحة، والتي تتخذ منها الحيوانات ملجأً لها حيث السكينة والهدوء والطبيعة التي لا يوجد بها أنشطة بشرية، وهو ما يميز بيئة الفجيرة الفريدة، حيث قام الفريق المختص بمصادرة جميع الأدوات المرصودة في الموقع.

وتعمل هيئة الفجيرة للبيئة حالياً على التحقق والبحث في ملابسات الواقعة، وكشف الأشخاص القائمين بهذا الفعل غير المسؤول، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية كافة تجاههم، وردع كل من تسول له نفسه المساس بالطبيعة، أو الحاق الضرر بالبيئة ومكوناتها دون وجه حق بشكل غير قانوني.

وناشدت هيئة الفجيرة للبيئة جميع أفراد المجتمع والمغامرين من مرتادي المناطق البرية ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر والابلاغ عن أية تجاوزات بحق البيئة، وذلك عبر الرقم المجاني لهيئة الفجيرة للبيئة 800368.

ووجهت الشكر والعرفان لأبطال الطبيعة الذين قاموا بالإبلاغ عن هذه الواقعة، والذي يعبر عن مدى انتمائهم لهذا الوطن المعطاء ووعيهم وسلوكهم البيئي المسؤول.