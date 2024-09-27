الامارات | محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيسة وزراء سريلانكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى معالي هاريني أماراسوريا، بمناسبة تعيينها رئيساً لوزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.