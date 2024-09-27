الامارات | إنقاذ حياة مواطن من ذبحة صدرية حادة بتقنية مبتكرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ فريق طبي في دبي مواطناً (61 عاماً)، كان يعاني ذبحة صدرية حادة نتيجة إصابته بانسداد في الشرايين واعتلال وضعف شديد في عضلة القلب.

وأجرى الفريق الطبي في مستشفى تداوي بدبي قسطرة قلبية معقدة لإنقاذ حياة المريض، باستخدام تقنية مبتكرة حالت دون توقف القلب أثناء العملية.

وقال أستاذ أمراض القلب واستشاري القسطرة التداخلية بالمستشفى، الدكتور حسين حشمت، إن المريض وصل إلى المستشفى وكان يعاني آلام الذبحة الصدرية، وبفحصه تبين أنه يعاني منذ فترة طويلة مشكلات القلب.

وأضاف «تبين أن المريض مدخن ومصاب بمرض السكري، وكان يعاني ضعف عضلة القلب التي تعمل بنسبة 30%»، مشيراً إلى أن «المصاب أجرى خلال السنوات الخمس الماضية عمليات لتركيب دعامات لتوسيع الشرايين، لكن حالته ساءت وأصيب بانسداد في الدعامات».

وتابع حشمت «أجرينا للمريض قسطرة تشخيصية أظهرت أن المصاب يعاني انسداداً كاملاً في الشريان التاجي الأيمن الرئيس، ووجود تضيق بنسبة 70% في شريان الجذع الأيسر الرئيس».

وأوضح «احتاج المريض إلى عملية قسطرة معقدة لتوسيع الشريان التاجي الأيسر الرئيس والشريان التاجي الأيمن الرئيس، لكن العملية كانت تُشكل خطورة كبيرة على حياته، وتهدد بتوقف القلب لوجود تكلس شديد داخل الدعامات القديمة بالشرايين التاجية، ولوجود اعتلال شديد بكفاءة عضلة القلب».

وأكمل «استخدم الفريق الطبي بمستشفى تداوي تقنية مبتكرة عبارة عن مضخة محورية لتقوية عضلة القلب، وتعمل المضخة عن طريق ثقب صغير في شريان الفخذ وتضخ الدم بنسبة 3.5 لترات في الدقيقة، في حين أن الدورة الدموية الكاملة تضخ خمسة لترات في الدقيقة».

وتابع «تعمل المضخة على تحمل ثلثي جهد القلب وتساعد القلب المعتل على تحمل عملية توسيع الشرايين بأمان»، مشيراً إلى أن «فريق الجراحة نجح في إجراء عملية القسطرة المعقدة، وتم خلالها توسيع الشرايين بالمثقاب الدوار لتفتيت التكلسات داخل الشرايين، ثم توسيعها بالبالونات الدوائية دون تثبيت الدعامات، بمساعدة المضخة التي منعت توقف القلب».

ولفت حشمت إلى أن المريض شفي من الذبحة الصدرية، وتحسنت كفاءة القلب واستقرت حالته الصحية، وغادر المستشفى بصحة جيدة.