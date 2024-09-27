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الامارات | ذياب بن محمد يعزي في الشهيد نهيان المرزوقي

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أمس، واجب العزاء في الشهيد نهيان عبدالله أحمد المرزوقي، الذي استشهد إثر تعرضه لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة.

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الشامخة بأبوظبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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