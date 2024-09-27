الامارات | الإمارات والولايات المتحدة تتفقان على بدء إجراءات إدراج الدولة ضمن «برنامج الدخول العالمي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، أمس، على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة الأميركية، توقيع اتفاق بين وزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، يقضي بإدراج الإمارات ضمن «برنامج الدخول العالمي»، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في أكتوبر 2024.

والبرنامج هو مبادرة أميركية تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول المسافرين عبر موانئ ومطارات الولايات المتحدة. ويأتي هذا الاتفاق ضمن الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الأمنية، وتيسير التبادل التجاري والسفر بين البلدين.

وقال سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، يوسف مانع العتيبة، إنه وبمجرد استكمال المشاورات الجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، سيتمكن المواطنون الإماراتيون - الذين يقدمون طلبات للحصول على خدمات البرنامج ويتم اعتمادها - من دخول الولايات المتحدة باستخدام هذا النظام عبر 75 منفذ دخول على حدود الولايات المتحدة ودول أخرى. يذكر أن هذا البرنامج يتيح سرعة إنهاء إجراءات دخول المسافرين إلى الولايات المتحدة، مع تعزيز الجوانب الأمنية.