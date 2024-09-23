الامارات | الطقس غداً صحو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:23 فيما الجزر الأول عند الساعة 09:51 .

بحر عمان: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:08 والمد الثاني عند الساعة 03:41 فيما الجزر الأول عند الساعة 08:12 والجزر الثاني عند الساعة 20:41

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 29 90 35

دبي 43 26 90 30

الشارقة 40 25 90 35

عجمان 41 30 90 35

ام القيوين 41 24 90 35

رأس الخيمة 40 24 80 35

الفجيرة 36 30 85 40

العـين 42 28 50 15

ليوا 43 26 90 35

الرويس 39 27 85 35

السلع 40 29 80 35

دلـمـا 37 30 75 35

طنب الكبرى / الصغرى 36 31 85 45

أبو موسى 36 31 85 45