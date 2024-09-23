الامارات | شرطة دبي تضم دورية شيري تيجو 8 الكهربائية الهجينة الجديدة إلى دورياتها العاملة في تنظيم حركة السير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة شيري تيجو 8 الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)لأسطول دورياتها المرورية. ودشن اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السيارة شيري تيجو 8، بحضور نائبه العميد جمعة سالم بن سويدان، والعميد عصام إبراهيم العور، مدير إدارة المخالفات المرورية، وحضور السيد زاهر صباغ، المدير التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني.

ولفت اللواء سيف المزروعي، إلى أن الدورية الجديدة ستتولى مهام تنظيم حركة السير والمرور، إلى جانب تعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية، وغيرها من مناطق الإمارة، موضحاً أن تدشين الدوريات الجديدة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على استخدام الوسائل ذات الطرازات الحديثة والتي تتميز بأحدث التقنيات والمواصفات وتحتوي بأحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، للعمل في الجانب المروري والأمني، مؤكداً أنها تعزز من جودة العمل الأمني والمروري في إمارة دبي، وتقدم أعلى مستويات الخدمات إلى الجمهور.

وأشاد اللواء سيف المزروعي، بالتعاون والتنسيق المشترك بين شرطة دبي وشركة شيري في مجال دعم البرامج وأنشطة القيادة بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن شرطة دبي حريصة على عقد الشراكات مع القطاع الخاص، بما يعكس التوجهات الحكومية في تعزيز العمل التكاملي المنشود في تنفيذ المبادرات المشتركة الداعمة للمسؤولية الاجتماعية.

من جانبه، قال زاهر صباغ، المدير التنفيذي لشيري الإمارات: "يسرنا التعاون مع شرطة دبي، إحدى الجهات الأبرز في مجالات السلامة العامة والابتكار، في خطوة تعكس التزامنا المشترك بتعزيز السلامة العامة ودعم حلول التنقل المستدام. وتؤكد إضافة شيري تيجو 8 الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) إلى أسطول شرطة دبي قدرات هذه السيارة المتطورة وميزاتها الفريدة، وتعزز التزامنا بدعم الأهداف الطموحة لدولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة".

وأكد صباغ على الشراكة بين شرطة دبي وشركة شيري الإمارات، الراسخ بالمسؤولية المجتمعية والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، كما تعكس مساعي شيري المستمرة في دعم الجهود الحكومية والأمنية الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وحماية المواطنين، بما يسهم في بناء الثقة المتبادلة بين الشركة والمجتمع.