الامارات | اتفاقية بين «طرق دبي» و«إينوك» لرعاية فعاليات الهيئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي اتفاقية شراكة مع مجموعة إينوك، لتقديم الرعاية الاستراتيجية لجميع الفعاليات الرئيسة، التي تقيمها الهيئة خلال عامي 2024 - 2025، وذلك بهدف دعم وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، وتفعيل وإرساء أسس التعاون المشترك وتكامل الجهود فيما بينهما.

وقّع الاتفاقية المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أحمد محبوب، والمدير التنفيذي لإدارة الخدمات المشتركة والموارد البشرية وتطوير الأعمال الجديدة في مجموعة إينوك، هشام علي مصطفى.

وأكد محبوب حرص الهيئة على تحقيق شراكة استراتيجية تؤسس لتكامل الجهود مع كل القطاعات، بما يتوافق مع رؤية الهيئة واستراتيجيتها، وتتويجاً للنجاحات الكبيرة والسمعة العالمية التي حققتها الإمارة في استضافتها وإقامتها للأنشطة والفعاليات الدولية الكبرى، حيث تعتبر دبي من المدن الرائدة عالمياً في مجال إدارة المشاريع، وتنظيم الأحداث العالمية وفق أرقى المعايير الدولية.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي، حرص مجموعة إينوك على توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين والمسؤولين في الجانبين، وتقديم الدعم اللازم لكل الفعاليات التي ستنظمها الهيئة خلال العامين، الجاري والمقبل، والتأكيد على ظهورها بالشكل الذي يليق بمكانة دبي العالمية.