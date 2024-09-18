الامارات | محاكم دبي و«دبي الرقمية» تبحثان سبل التحول الرقمي في النظام القضائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش مدير محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي، مع مدير عام هيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، سبل تعزيز التعاون وتطوير الحلول التقنية في المجال القضائي، وذلك في إطار رؤية محاكم دبي لتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة، تسهم في رفع جودة الخدمات القضائية، وفي تحقيق الوصول إلى «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وأكد السويدي، أن الاجتماع كان فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول أحدث الابتكارات في المجال القضائي، وعلى أهمية التحول الرقمي في تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير العمل القضائي.

وتناول الاجتماع مناقشة الحلول التكنولوجية المتقدمة التي من شأنها أن تدعم العمل القضائي، عبر تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات التقاضي، ما يسهم في تقليل الأعباء على الأطراف المتعاملة، ويوفر وقتاً وجهداً كبيرين.

وأشار إلى أهمية تعزيز التكامل الرقمي بين مختلف القطاعات الحكومية لضمان انسيابية العمليات وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات القضائية، مؤكداً أهمية تبني الحلول التقنية التي ستنعكس إيجاباً على دقة القرارات القضائية، وتوفير بيئة عمل مرنة تمكن القضاة وفرق العمل من مواكبة المستجدات العالمية في التقنيات القانونية، وتتيح وصولاً أسهل إلى الخدمات القضائية، ما يحسن من تجربة المراجعين، ويضمن تقديم خدمات عالية الجودة.

حضر الاجتماع من محاكم دبي كل من، رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، القاضي عمر ميران، والمدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، محمد العبيدلي، ومدير تقنية المعلومات، عبدالعزيز الحمادي، ومن هيئة دبي الرقمية حضر كل من، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر، والرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، مطر الحميري، والمديرة التنفيذية لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية، الدكتورة موزة سويدان، ومديرة إدارة التطبيقات الرقمية، هند النعيمي.