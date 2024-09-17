الامارات | أمام رئيس الدولة.. سفيرا الإمارات لدى كندا والبرتغال يؤديان اليمين القانونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى اليمين القانونية أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، سفير الدولة المعين لدى كندا عبدالرحمن علي المر النيادي، وسفير الدولة المعين لدى جمهورية البرتغال أحمد عبدالرحمن أحمد المحمود، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وأعرب صاحب السموّ رئيس الدولة - خلال مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر البحر بأبوظبي - عن تمنياته للسفيرين التوفيق في مهامهما الجديدة.

من جانبهما، عبّر السفيران عن اعتزازهما بالثقة الغالية التي أولتهما إياها القيادة لتمثيل الدولة في الخارج، مؤكدين أنهما سيعملان بجد وإخلاص على تعزيز علاقات الإمارات وتطويرها مع البلدين المعينين فيهما.

حضر مراسم أداء اليمين، الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، ووزيرة دولة نورة بنت محمد الكعبي.