الامارات | 1000 درهم غرامة بسبب لفظ بذيء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي بتغريم شخص من جنسية أوروبية 1000 درهم بتهمة سب موظف، من خلال توجيه لفظ بذيء إليه باللغة الإنجليزية.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم كان في طريقه لإجراء معاملة في إحدى الدوائر، وأوقف سيارته في المواقف المخصصة للموظفين، فطلب منه موظف الأمن نقلها فوراً إلى مكان آخر.

وبدلاً من أن يستجيب المتهم، بادر إلى سب الموظف مكرراً اللفظ أكثر من مرة، ما دفع المجني عليه إلى تحرير بلاغ لدى الشرطة، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنح بتهمة السب، واعترف أمام النيابة العامة والمحكمة بارتكاب الجريمة، فقضت بإدانته واستعملت معه الرأفة، مكتفية بالغرامة.