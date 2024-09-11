الامارات | فيديو | شهادات من «ساندهيرست العسكرية» عن محمد بن راشد: هو الرجل الذي لا يستسلم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على منصة «إكس»، مقطع فيديو يوثق جانباً من مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أكاديمية «ساندهيرست» العسكرية الملكية العريقة في المملكة المتحدة.

وعلّق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الفيديو قائلاً: «تعلمنا منه الكثير في قيادته وإدارته.. تعلمنا منه الكثير في حكمه وحكمته.. وما زلنا نتعلم»، وتضمن الفيديو شهادات لضباط ومدربين ومؤرخين بريطانيين عن مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الأكاديمية، الذين أكدوا أن «الضابط الطالب محمد بن راشد.. كان شاباً استثنائياً.. واضحاً ومباشراً.. وهو الرجل الذي لا يستسلم»، وعندما سئل أحدهم هل سموه «ولد قائداً أم أصبح قائداً.. فأجاب: كلاهما».