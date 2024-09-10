الامارات | "طرق دبي" تطلق خدمة الحجز المسبق لمواعيد فحص المركبات عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً خدمة الحجز المسبق لمواعيد فحص المركبات فقط في مركزي تسجيل (القصيص) و(البرشاء) وبشكل تجريبي. ويمكن للراغبين من أصحاب المركبات حجز المواعيد المسبقة لفحص مركباتهم عبر تطبيق هيئة الطرق والمواصلات الذكي (RTA Dubai) أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae).

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة المتواصل على إسعاد متعامليها من أصحاب ومُلّاك المركبات من خلال تسهيل الحصول على أرقى الخدمات عبر قنوات مختلفة. كما يأتي تقديم هذه الخدمة استجابة لمقترحات وملاحظات أصحاب ومُلاّك المركبات، التي تستهدف تحسين وتطوير وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمات.

وتهدف الهيئة من إطلاق هذه المبادرة بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستوى هذه الخدمة الحيوية، التي تستفيد منها شريحة كبيرة من السكان وذلك لمساعدة المتعاملين من أصحاب ومُلاّك المركبات على تجنب فترات الانتظار، التي تطول في حالات كثيرة وفي أيام معيّنة وأوقات دون غيرها.

وفي حالة اختيار المتعاملين التوجّه بشكل مباشر وبدون حجز مسبق لفحص مركباتهم في مركزي تسجيل القصيص والبرشاء خلال الفترة التجريبية التي تبدأ في الأول من أكتوبر من العام الجاري، فإنه سيتوجّب عليهم دفع رسم بقيمة (100) درهم فقط.

وستكون الخدمات، التي يُطَبَّقُ عليها نظام الحجز المسبق للمواعيد هي فقط: (فحص التجديد)، (فحص التسجيل)، و(فحص التصدير باللوحات). أما ما تبقى من خدمات فحص المركبات، فيمكن إنجازها دون الحاجة إلى حجز موعدٍ مسبق.

ولا يُتَطَلَّب من (أصحاب الهمم) و(كبار السن من المواطنين والمقيمين) حجز موعد مسبق لأي خدمة من خدمات فحص المركبات كجزء من حرص الهيئة على تسهيل تقديم الخدمة لهاتين الفئتين من أصحاب المركبات وبدون حجز مسبق لفحص مركباتهم.

وقد اختارت الهيئة مركز تسجيل القصيص ومركز تسجيل البرشاء لأن هذين المركزين يعدان من أكبر مراكز الفحص الفني للمركبات في الإمارة ويشهدان إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور، وعليه ارتأت الهيئة تنفيذ هذه مبادرة الحجز المسبق للمواعيد في المركزين المذكورين ليستفيد منها أكبر عدد من المتعاملين والمساهمة في تحسين تجربة المتعاملين لا سيما وأن معظم أصحاب المركبات مُتَعوِّدون على التوجه إلى المراكز مباشرة بدون حجز مسبق.

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات سوف تدرس وتقيّم عن كثب أداء المركزين المذكورين خلال الفترة التجريبية لتقف على نقاط القوة والتحسين فيها لمعالجتها وطرح حلول لها تكون أكثر فاعلية وكفاءة.