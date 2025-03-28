مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025: كل ما تحتاج معرفته!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر وسائل النقل العام من العوامل الأساسية التي تسهم في تسهيل حركة المواطنين خلال المناسبات الرسمية والأعياد،تأتي عطلة عيد الفطر المبارك بفرصة تزايد الحركة من قبل المواطنين بهدف زيارة الأهل والأصدقاء والاحتفال بالمناسبات،لذلك، قامت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، بالإعلان عن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال فترة عيد الفطر لعام 2025، مع تعديل بعض الجداول ورفع مستوى الخدمات لتيسير التنقل خلال هذه الفترة الخاصة.

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025

الخط الأول (حلوان – المرج الجديدة)

– تبدأ رحلات الخط الأول مع أول قطار من محطة حلوان في الساعة 515 صباحًا، لتنتهي في الساعة 1215 صباحًا،وفيما يخص محطة المرج الجديدة، يغادر آخر قطار في الساعة 1230 صباحًا.

الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب)

– ينطلق أول قطار من محطة شبرا الخيمة في نفس الساعة 515 صباحًا، بينما آخر قطار يغادر من كلا المحطتين (شبرا الخيمة والمنيّب) في الساعة 1240 صباحًا.

الخط الثالث (عدلي منصور – جامعة القاهرة / روض الفرج)

– يبدأ أول قطار من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة في الساعة 515 صباحًا، كما ينطلق القطار إلى روض الفرج في الساعة 520 صباحًا،أما بالنسبة لآخر القطارات، فإن آخر قطار من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة يغادر في الساعة 1206 صباحًا، بينما يغادر آخر قطار من عدلي منصور إلى روض الفرج في الساعة 1202 صباحًا.

– يتحرك آخر قطار من روض الفرج إلى عدلي منصور في الساعة 1226 صباحًا، وآخر قطار من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور يغادر في الساعة 1223 صباحًا.

مواعيد تقاطع الخطوط خلال عيد الفطر 2025

– تجدر الإشارة إلى التوقيتات الخاصة بتقاطع الخطوط، حيث يبدأ التقاطع بين الخط الأول والثاني عند محطة أنور السادات بآخر قطار يغادر في الساعة 100 بعد منتصف الليل،كما يتقاطع الخط الأول والثالث عند محطة جمال عبد الناصر في الساعة 1230 صباحًا، بينما تتقاطع الخطوط الثانية والثالثة عند محطة العتبة في التوقيت نفسه.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في عيد الفطر 2025

– ينطلق أول قطار من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة في الساعة 600 صباحًا، وآخر قطار يغادر في الساعة 1100 مساءً،ويبدأ أول قطار من عدلي منصور إلى العبور الجديدة (المعرفة) في الساعة 615 صباحًا، بينما يغادر آخر قطار في الساعة 1103 مساءً.

– يبدأ أول قطار من الفنون والثقافة إلى عدلي منصور في الساعة 605 صباحًا، وآخر قطار يغادر في الساعة 1105 مساءً،آخر قطار من بدر إلى عدلي منصور يغادر في الساعة 1127 مساءً.

خدمات إضافية خلال العيد

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنها ستقوم باتخاذ عدد من الإجراءات المكثفة لضمان انسيابية حركة الركاب، منها تعزيز فرق التشغيل والصيانة و أعداد منافذ بيع التذاكر لتقليل الازدحام،كما ستعزز الشركة من إجراءات الأمن والتفتيش داخل المحطات لضمان سلامة الركاب وسهولة الحركة، ما يسهل التنقل خلال فترة العيد.

عبر هذه التعديلات والخدمات الإضافية، تهدف وزارة النقل إلى تيسير تنقل المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، خاصة مع تزايد الاعتماد على وسائل النقل العام،إن توفير مواعيد تشغيل مرنة وخدمات متكاملة يعد أمرًا حيويًا لتعزيز راحة المواطنين خلال هذا الموسم المميز واستقبال الأعداد المتزايدة من الركاب بكل سهولة ويسر.