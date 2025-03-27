تعرف على توقيت مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في كأس مصر.. والقنوات التي تنقل الحدث!

الرياض - أميرة القحطاني - تعد كرة القدم من أكثر الرياضات شعبية في العالم، وتحتل مكانة خاصة في قلوب الجماهير المصرية،يترقب عشاق رياضة كرة القدم في مصر مباراة مثيرة بين فريقي بيراميدز والبنك الأهلي، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر لموسم 2025-2025،تعتبر هذه المباراة فرصة عظيمة للفرق للتحقق من استعداداتها، خصوصًا بعد فترة التوقف الدولي، والتي شهدت انشغال المنتخب المصري بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منافسات نصف نهائي كأس مصر

ستقام المباراة المرتقبة على أرضية ملعب الدفاع الجوي، حيث يسعى كل من الفريقين لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة،بيراميدز، بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، يتجهز لدخول المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه انتصاراً على إنبي في ربع النهائي بهدفين دون رد،من جهة أخرى، حقق البنك الأهلي، تحت قيادة المدرب طارق مصطفى، انتصارًا على فريق غزل المحلة بهدف نظيف ليتأهل إلى هذا الدور.

تاريخ فرق بيراميدز والبنك الأهلي في البطولة

بيراميدز يسعى للمحافظة على اللقب الذي أحرزه في النسخة الأخيرة من البطولة، بعد انتصاره على فريق زد بهدف نظيف في النهائي، وهو ما يعد إنجازًا تاريخيًا للفريق،بينما يسعى البنك الأهلي إلى كتابة فصول جديدة من تاريخ النادي بالوصول إلى النهائي، ما سيعزز من مكانته في الساحة الكروية المصرية.

تشكيل فرق اللقاء المتوقع

من المتوقع أن يدخل بيراميدز المباراة بالتشكيلة التالية

حراسة المرمى شريف إكرامي،

خط الدفاع محمود دونجا – علي جبر – طارق علاء – يوسف شيكا،

خط الوسط أحمد توفيق – يوسف أوباما – رمضان صبحي – أحمد عاطف قطة – عبد الرحمن مجدي،

خط الهجوم دودو الجباس.

أما بالنسبة للبنك الأهلي، فمن المحتمل أن يبدأ بالتشكيلة التالية

حراسة المرمى محمد أبو جبل،

خط الدفاع محمد عبد الغني، محمود الجزار، أمير مدحت، محمد بسيوني،

خط الوسط سيرجي أكا، أحمد سعيد، محمد إبراهيم، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم،

خط الهجوم أحمد ياسر ريان.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُدشن المباراة بين بيراميدز والبنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في مناسبة ينتظرها الجمهور بشغف،سيتم بث المباراة على قنوات “أون تايم أسبورتس”، والتي تُعد المالك الحصري لحقوق بث المسابقات المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ختامًا، تمثل مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في نصف نهائي كأس مصر حدثًا رياضيًا مهمًا لعشاق كرة القدم، حيث يتطلع كل فريق إلى تحقيق انتصار يعزّز من طموحاته في البطولة،يستعد الجماهير لدعم فرقهم في هذا اللقاء الذي يعد حدثًا مهمًا في تاريخ المسابقة، مما يزيد من حماس المشجعين ويعكس شغفهم بكرة القدم.