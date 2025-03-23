ناقد فني: “مسلسلات رمضان: الكثير منها لا تستحق أكثر من 7 حلقات”

الرياض - أميرة القحطاني - في عالم الدراما المصرية، يتميز شهر رمضان بإطلالة متنوعة من المسلسلات التي تتنافس فيما بينها على جذب انتباه المشاهدين،وبالرغم من ذلك، فقد عبر الناقد الفني محمود عبد الشكور عن استيائه من مستوى بعض الأعمال الدرامية التي عرضت في موسم رمضان 2025، مشيرًا إلى ضرورة ة معايير الإنتاج الدرامي.

انتقادات ناقد فني

في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشار عبد الشكور إلى أن فكرة تقليل عدد حلقات المسلسلات إلى سبع حلقات قد تكون مثمرة، وذلك لأن العديد من الأعمال الحالية لا تستحق أكثر من هذا،هذا التصريح يُبرِز الحاجة إلى إعادة تقييم جودة الإنتاج ومحتوى الدراما الرمضانية.

استياء الرئيس السيسي

لم يقتصر الانتقاد على النقاد فقط، بل لاقى أيضًا صدى لدى المسؤولين،فقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استيائه خلال حضوره حفل الإفطار السنوي الذي نظّمته القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن التلفزيون يجب أن يقدم الأعمال الإيجابية التي تعكس الجدية والالتزام،ولفت الرئيس إلى ضرورة البحث عن المحتوى الذي يساهم في بناء الأمة وعدم الاقتصار على الأعمال التي تروج للغل أو الهزل.

نجاحات درامية

رغم الانتقادات، شهد موسم رمضان 2025 ظهور عدد من الأعمال الناجحة التي حظيت بمتابعة كبيرة من قبل المشاهدين،من بين أبرز هذه الأعمال «فهد البطل» و«حكيم باشا» و«سيد الناس» و«أشغال شقة جدا»، وغيرها من المسلسلات التي أثارت الزخم والنقاش بين الجمهور.

خاتمة

يتضح أن موسم دراما رمضان 2025 كان مزيجًا من النجاح والإخفاق،ورغم الانتقادات الموجهة لبعض الأعمال، يبقى المجال الدرامي في مصر مليئًا بالفرص لتقديم محتوى فني رفيع يمكن أن يرتقي بالذوق العام ويعبر عن قضايا حقيقية،إن التركيز على الجودة بدلاً من الكم سيكون هو الطريق الصحيح نحو تحقيق نجاحات أكبر في المستقبل.