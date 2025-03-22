أحمد السقا يروي أسرار احتضانه ابنة علاء مرسي خلال زفافها!

الرياض - أميرة القحطاني - في عالم الفن والدراما، تتجسّد العلاقات الإنسانية والتفاعلات الاجتماعية في مختلف الأحداث،في هذا السياق، تفاعل الفنان أحمد السقا مع مناسبة زفاف ابنة زميله الفنان علاء مرسي، ليبرز صورة الود والمحبة بين أهل الفن،يعتبر هذا الحدث تجسيدًا للترابط الأسري الذي يتجاوز حدود العمل، مما يعكس أهمية العلاقات الإنسانية في حياة الفنانين.

تعليق أحمد السقا على زفاف ابنة علاء مرسي

علق الفنان أحمد السقا على صورته التي تجمعه مع ابنة علاء مرسي خلال حفل زفافها، حيث ظهر في الصورة وهو يحتضنها،أثناء لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أوضح أحمد السقا «بنته مثل بنتي.،علاء كلمني قالي لو ماجتش هتبقى خسارة العمر، قولتله أكيد جاي من غير ما تقول»،هذه الكلمات تعكس مدى العلاقات الجيدة بين السقا وعلاء مرسي وتبرز الفكرة أن أبناء الفنانين يحتاجون إلى دعم وحضور الأصدقاء في أهم لحظاتهم.

تجربة الزواج والأبوة في حياة أحمد السقا

عند وصول أحمد السقا إلى حفل الزفاف، لفت انتباهه مشهد علاء مرسي وهو منهار من الفرحة، مما جعله يقوم باحتضان ابنته والرقص معها على المسرح، في لحظة مليئة بالمشاعر والفرح،وأعرب أحمد السقا عن أمله في رؤية ابنته في موقف مشابه قريبًا، حيث أشار قائلًا «عقبال ما أشوف بنتي يا رب.،تبلغ حاليًا 18 عامًا»،يظهر ذلك ضرورة مشاركة الأهل والأحباء في المناسبات السعيدة.

في حديث آخر له، أعرب السقا عن مخاوفه تجاه يوم زفاف ابنته قائلًا «ربنا يعيني على يوم زفاف ابنتي، ولسه بدري على موضوع إني أكون جد، هكون فرحان جدًا في يوم زي ده، ربنا يديني طول العمر وأشوف بنتي عروسة»،هذه التصريحات تعكس اللحظات الإنسانية التي قد يمر بها الوالد أثناء استعداد ابنته لمرحلة جديدة من حياتها.

أحدث أعمال أحمد السقا الفنية

على صعيد آخر، يعرض حاليًا الفنان أحمد السقا مسلسل “العتاولة 2″، الذي يعتبر جزءًا من مسلسلات رمضان 2025، وقد حقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا،وساهم في تعزيز مكانته في الساحة الفنية بفضل أداءه المميز وإبداعه،ويشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن البارزين، مما يحقق تنوعًا في الأداء ويوفر للمشاهد محتوى جذابًا.

أماكن حلقات مسلسل العتاولة 2

تتناول أحداث المسلسل “العتاولة 2” الشقيقين نصار، الذي يجسده أحمد السقا، وخضر، الذي يؤدي دوره الفنان طارق لطفي، حيث يمارسان الجريمة المنظمة التي ورثاها عن والدهما،يتعرض النص لحياة الشقيقين بعد ظهور الفتاة الحالمة “حُنة”، ما يجعل نصار يحاول الابتعاد عن عالم الجريمة ويسعى نحو حياة جديدة،يتسائل الجمهور هل ستسمح له الظروف بذلك تستمر الأحداث في تقديم مزيج من الدراما والتشويق.

أخيرًا، شهد مسلسل “العتاولة 2” غياب عدد من نجوم الجزء الأول أبرزهم مي كساب وفريدة سيف النصر، بينما انضم له نجوم جدد مثل الفنانة فيفي عبده، مما يضيف عمقًا جديدًا للعمل ويعزز من جذب الجمهور لمتابعة أحداثه المثيرة.

وبذلك، تتجلى أهمية الروابط الاجتماعية والمهنية في حياة الفنانين، حيث تشكل تلك اللحظات ذكرى لا تقدر بثمن، لا سيما في المناسبات السعيدة،كما يعكس تجربة أحمد السقا في حياته العملية والشخصية صورة عن الفنان كإنسان قبل كل شيء، يعيش أحلامه وآلامه ويتوق لمشاركة أفراحه مع الآخرين.