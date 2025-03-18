توقيت مباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية: تعرف على القنوات الناقلة!

الرياض - أميرة القحطاني - تعد كرة القدم من الرياضات الأكثر شعبية في العالم، حيث تجمع الفرق الوطنية في مواجهات مثيرة يصل صداها إلى جميع أنحاء المعمورة،في هذا السياق، يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة منتخب الدنمارك ونظيره البرتغالي، التي ستقام ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية،تحتضن العاصمة الدنماركية كوبنهاغن هذه المواجهة التاريخية على ملعب “تيليا باركن”، حيث يتطلع كلا المنتخبين لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة من خلال الفوز في هذا اللقاء المهم.

استعداد المنتخب البرتغالي

يدخل المنتخب البرتغالي هذه المباراة وهو في أتم الاستعداد، تحت قيادة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، الذي يعتبر أحد أبرز اللاعبين على مستوى العالم،بعد أدائه المذهل في الدوري السعودي مع نادي النصر، يأمل رونالدو وفريقه في استغلال خبراتهم لتحقيق الفوز،المدرب روبرتو مارتينيز يعتمد أيضًا على مجموعة من اللاعبين المميزين مثل برونو فيرنانديز، برناردو سيلفا، وجواو فيليكس، في مسعى لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب المزمع إقامته في لشبونة.

استعداد المنتخب الدنماركي

في الجهة المقابلة، يسعى المنتخب الدنماركي، بقيادة كريستيان إريكسن وكاسبر دولبيرغ، لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق انتصار ذهبي،يعكف المدرب كاسبر هيولماند على إعداد خطته بحكمة؛ حيث يركز على الصلابة الدفاعية والتنظيم التكتيكي للفريق بغية الخروج بنتيجة إيجابية قبل خوض مباراة الإياب،تاريخ المنتخب الدنماركي في البطولات الأوروبية يجعلهم يتطلعون لتحقيق أفضل أداء والذهاب بعيدًا في البطولة، خصوصًا مع دعم جماهيرهم في المدرجات.

التاريخ بين الفريقين

عند النظر إلى تاريخ المواجهات بين المنتخبين، نجد أن اللقاءات السابقة تميل لصالح البرتغال، حيث التقيا في 14 مناسبة تفوقت البرتغال في 7 منها، بينما حققت الدنمارك 3 انتصارات وانتهت 4 مباريات بالتعادل،يمثل هذا التاريخ عامل ضغط على المنتخب الدنماركي، لكن مع الأداء القوي للجماهير المحلية، توجد فرصة لهم لصنع المفاجآت.

توقيت المباراة والقنوات الناقلة

أما عن موعد المباراة، فستقام يوم الخميس 20 مارس 2025، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 945 مساءً بتوقيت القاهرة، و1045 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و745 مساءً بتوقيت جرينتش،سيتمكن عشاق كرة القدم من متابعة المباراة عبر مجموعة من القنوات التلفزيونية، بما في ذلك “beIN Sports HD 1 Premium” الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى RTP 1 في البرتغال وTV2 في الدنمارك،يمكن كذلك متابعة البث المباشر عبر خدمة “beIN CONNECT”.

تشكل مباراة الدنمارك والبرتغال لحظة تاريخية في مسيرة المنتخبين، وكما يتطلع اللاعبون لتعزيز أرقامهم وتحقيق المجد، يتمنى عشاقهم الحصول على عرض كروي مميز،إن المواجهة تحتمل العديد من السيناريوهات المثيرة، ولذا سنكون بانتظار عائدات المباراة وانعكاساتها على الجولة المقبلة.