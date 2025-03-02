شكرا لقرائتكم خبر عن "تحدث تكلم".. رسالة مثيرة إلى كريستيانو رونالدو بعد خسارة النصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - a href="https://x.com/ssc_sports/status/1895588354957148466?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1895588354957148466%7Ctwgr%5E30fcce5f715960908b4cb56a358e8fed37f729d1%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eremnews.com%2Fsports%2Fj5kor94">https://x.com/ssc_sports/status/1895588354957148466?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1895588354957148466%7Ctwgr%5E30fcce5f715960908b4cb56a358e8fed37f729d1%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eremnews.com%2Fsports%2Fj5kor94"تحدث تكلم".. رسالة مثيرة إلى كريستيانو رونالدو بعد خسارة النصر تجمد رصيد النصر عند النقطة 47 في المركز الثالث للدوري السعودي بالتساوي مع الأهلي كريستيانو رونالدو المصدر: حساب النصر على منصة X 01 مارس 2025، 7:29 م فجّر النصر السعودي موجة من التفاعلات في أوساط جماهيره عقب خسارته المفاجئة أمس الجمعة ضد نادي العروبة (2-1) في دوري المحترفين، وتضاؤل حظوظه كثيرًا في العودة للمراهنة على اللقب. وتلقى النصر خسارة جديدة في الدوري ضد العروبة في الجولة 23 من الدوري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز الثالث على بعد 9 نقاط من المتصدر الاتحاد الذي سيكون قادرا على جعل الفارق 12 نقطة عندما يواجه نادي الأخدود غدا الأحد. وبينما وجه كثيرون سهام النقذ نحو المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، اعتبر عدد من مشجعي النصر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتحمل قسطا كبيرا من مسؤولية الخسارة أمام رفاق عمر السومة. وشارك رونالدو، أمس الجمعة في المباراة المئة بقميص النصر، لكنه لم يقدم مستوى جيدا أمام العروبة، وأخفق في قيادة فريقه للفوز وفي تعزيز رصيده في صدارة هدافي الدوري. وأدلى الإعلامي السعودي متعب بن عبد الله الهزاع بموقفه من الأداء المحبط للنصر ولرونالدو، ليطلب من الأخير الحديث مع إدارة النصر من أجل تصحيح مسار النادي في الموسم المقبل. وكتب متعب عبر حسابه على منصة "إكس": "كرستيانو رونالدو .. تحدث، تكلم، طالب من أجل ناديك النصر مثل غيرك أنت الوحيد اللي تستطيع أن تغير كل شي في ناديك خلال الوقت الحالي". وأضاف: "مدرب الفترة الحالية وتجهيز متطلبات النصر للفترة الصيفية من الآن وتسهيل أمور المدرب المحتمل قدومه في الفترة القادمة" مشيرا إلى أن عديد الملفات لا بد من فتحها داخل النصر. ورغم أن النجم البرتغالي يتصدر ترتيب هدافي دوري روشن برصيد 17 هدفا، فإن رونالدو أخفق في قيادة فريقه لتحقيق نتائج لافتة خلال الموسم الجاري، إذ خسر منذ أسبوعين أمام الاتفاق قبل الخسارة مجددًا أمام العروبة أمس الجمعة. وبعد خروجه من سباق كأس الملك أمام نادي التعاون بالخسارة (1-0) في ديسمبر الماضي، ابتعد النصر كثيرًا عن المراهنة على لقب الدوري، ليكون دوري أبطال آسيا للنخبة هو المسابقة الأخيرة التي يراهن عليها الفريق. ويخوض النصر يوم الاثنين 3 مارس الجاري مباراة الذهاب في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الاستقلال الإيراني، قبل أن يواجه يوم الجمعة الشباب في الجولة 24 من الدوري السعودي.

كانت هذه تفاصيل خبر "تحدث تكلم".. رسالة مثيرة إلى كريستيانو رونالدو بعد خسارة النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.