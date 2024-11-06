شيفروليه جرووف 2023 عنوان الريادة في فئتها

الرياض - أميرة القحطاني - ظهرت شيفروليه جرووف في الأسواق منذ عامين وخلال تلك الفترة لم تطرأ عليها أي تغييرات تقريباً، وتعتبر شفروليه جرووف من السيارات المناسبة لطوال القامة نظرا لإرتفاعها عن الأرض ورحابة المقصورة الخاصة بها من الداخل بم يكفي لجلوس ركابها بأريحية وهذا من أحد التفضيلات الرئيسية لكل من يريد شراء سيارة بالإضافة إلى الإنطباع الرياضي الظاهر في التصميم رغم أنها صغيرة الحجم نسبياً وفي تلك المقالة سوف نتحدث حول مواصفات شيفروليه جرووف 2023 الجديدة.

مواصفات شيفروليه جرووف 2023

أداء جرووف 2023

أتت شيفروليه جرووف 2023 في مواصفات الأداء بمحرك 1.5 لتر، 1500 سي سي، بقوة 110 حصان رباعي الأسطوانات، مع عزم للدوران 147 نيوتن / متر، بنظام الدفع الأمامي مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

السرعة القصوى للسيارة: 170 كم/ساعة.

سعة خزان الوقود: 70 لتر.

استهلاك الوقود: تستهلك السيارة 6.2 لتر لكل 100 كم.

التسارع 0-100 كم / ساعة: 6.5 ثانية

تصميم شفروليه جرووف 2023

لم تقوم الشركة بتغير الشكل الخارجي بالسيارة كثيراً عما كانت عليه في السنوات السابقة فأتت السيارة بتصميم مرتفع عن الأرض، كما أن السيارة رياضية لتناسب محبي السيارات الرياضية، مع لمسة متطورة من حيث وجود بعض التجاويف في الأبواب، مع وجود شعار شركة شيفروليه في مقدمة السيارة.

أما مصابيح السيارة فقد أتت رفيعة وبشكل عرضي مسحوب للخلف، شكل المصباح متناسق جداً مع السيارة، يحيط بها إطار من الكروم اللامع في حين الشبك الأمامي يحتوي على ثلاث شرائح عريضة تأتي باللون الأسود و كذلك مطلية بالكروم، مع علامات تغيير المسار على جانبي السيارة.

يوجد بعض التجاويف حول السيارة سواء على جوانب السيارة داخل الأبواب، مع وجود تجاويف خفيفة على مقدمة السيارة على غطاء المحرك، مرايا السيارة بنفس اللون مع وجود حامل المرايا باللون الفضي، مع وجود حامل أعلى السيارة لكي يحمل بعض الأغراض.

أبعاد السيارة:

الطول: 4.570 مم.

العرض: 1.895 مم.

الارتفاع: 1.770 مم.

قاعدة العجلات: 2.765 مم.

مقصورة جرووف موديل 2023

كعادة شيفروليه قدمت جرووف بتصميم مقصورة رائع في وجود شاشة في مقدمة السيارة أعلى فتحات المكيف الأمامية، السيارة بها عدد 4 مكبرات صوت، مثبت سرعة، شاشة في وسط التابلوه بها الكثير من الإمكانيات الحديثة والمميزات مثل الكشف عن الإطارات وحالة السيارة، تكييف للمقاعد الأمامية والخلفية، مع ميزة التدفئة والتهوية، حجم السيارة من الداخل اكثر من رائع.

أهم عوامل الأمان التي أتت في السيارة:

ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، كاشف التصادم، إنذار لمنع السرقة، التحكم الديناميكي للثبات، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، طفاية حريق، صدمة امتصاص الغاز، نظام المساعدة على تسلق التلال، مانع الحركة، ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، أجهزة إستشعار الإصطفاف – أمامي و خلفي، وسادة هوائية للمشاة، عرض مراقبة ضغط الإطارات.

بعض كماليات شيفروليه جرووف 2023

قفل مركزي، مسند ذراع المقعد الأمامي، عرض المعلومات المتعددة، مقود كهربائي، تعديل إمالة المقود، غطاء عازل من الأصوات والحرارة، أنابيب العادم من الكروم، صمامات للطرق الوعرة، نوافد كهربائية أمامية و خلفية، عادم واحد، مقود ذات ضبط أوتوماتيكي، واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح (HDMI)، مدخل USB، سماعات لاسلكية، شاشة وسائط تعمل باللمس.

سعر شيفروليه جرووف 2023

تم إطلاق شيفروليه جرووف 2023 للبيع في فئتين في السعودية ويبدأ سعرها من 69,067 ريال مع إمكانية تمويل الشراء.