لأصحاب عيون النسر.. أوجد 3 اختلافات بين صورتي الببغاء خلال 8 ثوان

الرياض - أميرة القحطاني - الألغاز وسيلة رائعة لاختبار الذكاء وتنمية مهارات التفكير النقدي وتعزيز الخيال، وتعد الغاز البحث عن الاختلافات من أكثر أنواع الألغاز شيوعا، فهي تعتمد على قوة البصر والملاحظة والتركيز، لإيجاد الاختلافات سريعًا بين الصورتين، ولذلك نقدم اليوم لغز جديد من سلسلة الغاز البحث عن الاختلافات، فهيا اختبر مهاراتك وحاول إيجاد الاختلافات سريعًا.

لغز البحث عن 3 اختلافات بين صورتي الببغاء

يحتوي لغز اليوم على صورتين متطابقتين للببغاء يقف على غصن شجرة، وتضم الصورتين ثلاث اختلافات بينهما، فهل يمكنك العثور عليها خلال 8 ثوان فقط؟

حاول البحث جيدا والتركيز في جميع نواحي الصورة، فالاختلافات قد تكون بسيطة في اختفاء شيء أو اختلاف لون أو غير ذلك، فحاول التركيز، وستلاحظ الفرق بينهما، هيا ابدأ فوقتك يبدأ الآن.

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حل اللغز:

لقد انتهى الوقت، هل تمكنت من اكتشاف جميع الاختلافات؟ أخبرنا في التعليقات.

وإذا لم تتمكن من تحديد الاختلافات بين الصورتين، فلا تقلق سنقدم إليك الإجابة بالصورة التالية: