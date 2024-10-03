مفاجآت كارفور حتى 6 أكتوبر.. خصومات ضخمة في الويك اند على الأجهزة الكهربائية تصل الى 58%

الرياض - أميرة القحطاني - يبحث الكثيرين عن أحدث عروض كارفور في الويك أند، حيث تعتبر عروض كارفور من اكبر العروض التي يبحث عنها المصريين، حيث توفر الكثير من الخصومات والتخفيضات على جميع السلع والأجهزة التي تصل إلى 58 %، بالإضافة إلى العديد من الهدايا والمفاجئات.

وتطرح كارفور اليوم أحدث عروضها الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية، بخصومات تصل إلى 58% على الشاشات والأجهزة الكهربائية والموبايلات وأجهزة اللاب توب والإلكترونيات، وتستمر العروض حتى 6 أكتوبر 2024.

عروض كارفور في الويك اند حتى 6 أكتوبر

تتنوع عروض كارفور ومفاجأتها، حيث تقدم أضخم عروضها لشهر أكتوبر 2024، بخصومات حرق أسعار، لتوفر كافة احتياجات الأسرة المصرية من الأجهزة الكهربائية وتجهيز العرائس، بأفضل الأسعار.

عروض كارفور في الويك اند على الأجهزة الكهربائية حتى 6 أكتوبر

شاشة سامسونج 75 بوصة سمارت بسعر 32999 جنية.

شاشة ال جي 32 بوصة بسعر 6499 جنية.

شاشة ال جي 55 بوصة سمارت بسعر 27999 جنية.

شاشة ال جي 65 بوصة سمارت بسعر 24999 جنية.

شاشة ال جي 43 بوصة سمارت بسعر 14499 جنية.

غسالة ال جي أوتوماتيك 8 كيلو بسعر 22990 جنية.

غسالة ال جي أوتوماتيك 8 كيلو بسعر 24999 جنية.

ثلاجة شارب 480 لتر ديجيتال بسعر 40758 جنية.

بوتاجاز من لاجيرمانيا 5 شعلة بسعر 21029 جنية.

بوتاجاز من يونيون اير 5 شعلة بسعر 9999 جنيه.

سخان غاز من يونيون اير 10 لتر بسعر 3499 جنية.

ميكرويف من جاك 25 لتر بسعر 4399 جنية.

عروض كارفور في الويك اند

تستمر العروض في جميع فروع كارفور على مستوى الجمهورية وعلى الموقع الإلكتروني للتسوق من اليوم وحتى 6 أكتوبر 2024.