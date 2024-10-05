كيف ادخل رابط منصة مدرستي عن طريق مايكروسوفت تيمز 1446 كادر الطلاب

الرياض - أميرة القحطاني - مع بداية العام الجديد 1446، طورت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية منصة مدرستي لتضم أدوات تسهل عملية التعليم عن بعد والتواصل بين المعلمين والطلاب ضمن أحدث التقنيات الحديثة وسهولة تسجيل الدخول عبر رابط مايكروسوفت تيمز مدرستي الجديد وهي خطوة ستؤدي الى التواجد على المنصة في الوقت المناسب من قبل الطلاب لحضور الحصص والفصول الافتراضية فضلاً عن مراقبة الواجبات فور أدراجها والعمل حل تلك الواجبات وتقديمها على نفس المنصة بكل سهولة ويسر، لذلك دعونا نبحث آليات التسجيل والدخول على المنصة، والربط مع تقنية مايكروسوفت تيمز للوصول الى جلسات الفصول الافتراضية ببضع نقرات.

عبر مايكروسوفت

بعد التـأكد من إستخدام نفس البيانات المسجلة في حساب منصة مدرستي المٌفعل، يمكن إتباع الخطوات الآتية للدخول وتبدأ بـ

الانتقال الى الموقع الالكتروني لمنصة مدرستي schools.madrasati.sa

اضغط على زر تسجيل الدخول الموجود في الصفحة الرئيسية.

من القائمة المنسدلة، حدد الخيار الذي يتيح لك تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت تيمز microsoft office

في الحقل المخصص، أدخل البريد الالكتروني المرتبط بحساب مايكروسوفت، يلّيه

اضغط على زر التالي

أدخل كلمة المرور بشكل صحيح الخاصة بحساب مايكروسوفت

في النهاية اضغط على زر تسجيل الدخول لإكمال العملية

الان سيتم تحويلك مباشرة إلى داخل المنصة والوصول الى أدوات منصة مدرستي بكل سهولة ويسر.

وبذلك يتحقق للطلاب إمكانية دخولهم السهل على المنصة مع إمكانية إستعادة كلمة المرور في حال النسيان من خيار “تعذر عليك الوصول إلى حساب” ومن ثم إتباع التعليمات على الشاشة.

خدمات منصة مدرستي

تعد منصة مدرستي جزء أساسي من منظومة التعليم في المملكة، وبمجرد الدخول تتميز بمجموعة من الخدمات المقدمة لصالح المعلمين والطلاب وتشمل:

منصة شاملة تدعم جوانب التعليم مما يسهل على المعلمين والطلاب إدارة الدروس والواجبات

تدعم الوصول الى بنك الأسئلة الذي يوفر أكثر من 100 ألف سؤال تغطي جميع المسارات التعليمية.

تتيح المنصة إنشاء فصول افتراضية دراسية مما يسمح للمعلمين إجراء الدروس مباشرة والتفاعل مع الطلاب

على نفس المنصة يمكن تقديم الاختبارات ورصد النتائج والدرجات في مكان واحد

إلى هنا نصل الى ختام المقال أعلاه والذي ناقش تفاصيل عملية منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز وماهي الخطوات الصحيحة لدخول المنصة لكادر الطلاب 1446 التي تم توضيحها كما ساهم المقال في تقديم معلومات عن رابط منصة مدرستي لضمان الدخول مباشرة عليه دون الانتقال الى محركات البحث.