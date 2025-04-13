شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلو أوريجين تستعد لإطلاق رحلة فضائية نسائية بالكامل مع الفنانة كاتي بيري غدا والان مع تفاصيل الخبر

ستطلق بلو أوريجين رحلة فضائية نسائية بالكامل مع كاتي بيري، فمن المقرر أن تنطلق الفنانة وزميلاتها في الطاقم، عائشة بو، وأماندا نجوين، وجايل كينج، وكيريان فلين، ولورين سانشيز إلى الفضاء دون المداري على متن مركبة نيو شيبرد التابعة لشركة بلو أوريجين من موقع الشركة في غرب تكساس غدا في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مصر.

وفقا لما ذكره موقع "space"، وتُعرف مهمة غدا الاثنين باسم NS-31، لأنها ستكون الرحلة الحادية والثلاثين حتى الآن لنيو شيبرد، المركبة الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام المكونة من صاروخ وكبسولة.

ستكون هذه الرحلة الحادية عشرة المأهولة لنيو شيبرد؛ أما المهمات الأخرى فكانت رحلات بحثية غير مأهولة.

ستكون NS-31 أيضًا أول رحلة فضائية نسائية بالكامل منذ 16 يونيو 1963، عندما انطلقت فالنتينا تيريشكوفا من الاتحاد السوفيتي في رحلة منفردة لمدة ثلاثة أيام إلى مدار الأرض.

لن تغيب بيري وزملاؤها لفترة طويلة؛ إذ تستغرق مهمات نيو شيبرد من 10 إلى 12 دقيقة فقط من الإقلاع إلى هبوط الكبسولة.

لكن طاقم NS-31 سيتجاوز خط كارمان، وهو الحد الفاصل المعترف به دوليًا للفضاء الخارجي، والذي يقع على ارتفاع 62 ميلًا (100 كيلومتر) فوق الأرض، كما سيتمكنون من تجربة بضع دقائق من انعدام الوزن ورؤية كوكبنا في ظلمة الفضاء.