تكنولوجيا: Honor تتخطى Magic V4 بسبب رهاب الرقم 4 وتستعد لـ Magic V5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Honor هاتفها القابل للطي Magic V3 العام الماضي، لذا كنا نتوقع ظهور Magic V4 في وقت ما خلال 2025. لكن شائعة جديدة من الصين تقول إن ذلك لن يحدث،

الأمر ليس أن Honor لن تطلق خليفة لـ Magic V3 هذا العام، بل أنه لن يُسمى Magic V4. يبدو أن “رهاب الرقم أربعة” (tetraphobia) يعود مرة أخرى مع الشركات الصينية، وسيتخطى الخط مباشرة من Magic V3 إلى Magic V5.

رأينا هذا السلوك مرات عديدة مع شركات صينية تخشى أن يدفع “رهاب الرقم أربعة” الناس لتجنب أي جهاز يُشار إليه كجيل رابع.

يُشاع أن Magic V5 سيأتي بتصميم فائق النحافة، لكن ليس واضحًا إن كان سيخطف لقب “أنحف هاتف قابل للطي” من Oppo Find N5 الذي تخطى الرقم 4 أيضًا، بالمناسبة. أكد Li Kun، مدير منتجات Honor، أن Magic V5 سيصل في أواخر مايو أو أوائل يونيو.