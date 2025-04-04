شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطرح ميزة الملخصات لمساعدتك في تلخيص الكتب بدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقدّم أمازون ميزة "ملخصات" جديدة لمستخدمي كيندل لمساعدتهم على تذكر نقاط الحبكة ومسارات الشخصيات قبل قراءة أحدث كتاب في السلسلة.

وقد أكدت أمازون، أن ميزة الملخصات مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وصرح ألي إيراهيتا، المتحدث باسم أمازون، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نستخدم التكنولوجيا، بما في ذلك GenAI ومشرفي أمازون، لإنشاء ملخصات قصيرة للكتب تعكس محتواها بدقة.

وعبّر المستخدمون على موقع ريديت عن مخاوفهم بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي لهذه الميزة، وتساءل البعض عن مدى دقة الملخصات، ورغم أن الشركة أكدت أنها تضمن دقة الملخصات في عكس المحتوى، لكن البعض طالب بمزيد من المعلومات حول هذه الميزة.

ويمكن الآن لمستخدمي أجهزة كيندل في الولايات المتحدة مشاهدة ملخصات قصيرة للكتب التي اشتروها أو استعاروها من آلاف الكتب الإلكترونية الأكثر مبيعًا باللغة الإنجليزية ضمن السلسلة.

وتخطط أمازون لإحضار ميزة التلخيصات إلى تطبيق Kindle لنظام التشغيل iOS قريبًا.

للوصول إلى الملخصات، يجب على المستخدمين استخدام أحدث إصدار من Kindle.

كما يمكنهم التحقق من وجود ملخصات للسلسلة بالبحث عن زر "عرض الملخصات" في صفحة السلسلة في مكتبة Kindle الخاصة بهم أو من خلال خيار "عرض الملخصات" ضمن قائمة النقاط الثلاث لتجميع السلاسل.

قبل قراءة الملخص، سيتم تحذيرك بأنه يتضمن حرقًا للأحداث حول النقاط الرئيسية في الحبكة والشخصيات، بمجرد موافقتك، سيتم نقلك إلى الملخص.

وكتبت أمازون في منشورها: "بإضافة مستوى جديد من الراحة لقراءة السلاسل، تتيح ميزة الملخصات للقراء التعمق في عوالم وشخصيات معقدة دون فقدان متعة الاكتشاف، مع ضمان تجربة قراءة متواصلة في جميع الأنواع".

وتقول الشركة إن الملخصات متاحة لجميع أنواع السلاسل، من سلسلة الخيال الملحمي إلى سلسلة الإثارة والغموض، بما في ذلك العناوين الرائجة والمسلسلات المفضلة منذ فترة طويلة.