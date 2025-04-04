انت الان تتابع خبر ما مخاطر مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو على واتساب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن الشائع أن يشارك المستخدمون الصور، والروابط أو المستندات أثناء هذه المكالمات في الوقت الفعلي.

ومع ذلك، فإن تمكين خيار مشاركة الشاشة الكاملة يعرض المستخدمين لخطر تسريب معلومات خاصة، وفق موقع "إنفوباي" الإخباري.

ومنذ منتصف عام 2023، أضاف تطبيق واتساب خيار مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو.

وتتيح هذه الميزة بث كل ما يظهر على شاشة الهاتف في الوقت الفعلي، بما في ذلك التطبيقات المفتوحة والإشعارات المنبثقة والملفات المرئية.

ورغم أن هذا النوع من المشاركة مشابه لما هو موجود في منصات مثل "Zoom" و"Google Meet"، فإن سياق استخدام واتساب يختلف، فالتطبيق يستخدم بشكل رئيس في الإعدادات الشخصية وغير الرسمية، إذ يكون مستوى التحضير الفني والتحكم في الجهاز عادةً أقل، وهذا يجعل من هذه الأداة قناة محتملة لتسريب المعلومات عن غير قصد.

مخاطر هذه الميزة

ومن أبرز المخاطر المرتبطة بهذه الميزة، استخدام مكالمات الفيديو من قبل المهاجمين الذين يتنكرون كممثلين للبنوك أو كيانات أخرى.

وفي بعض الحالات التي تم الإبلاغ عنها، يقوم المحتالون بإقناع المستخدمين بالانضمام إلى مكالمات فيديو لحل مشكلة مفترضة في حساباتهم، وخلال المكالمة، يطلبون منهم مشاركة الشاشة بحجة تقديم الدعم الفني.

ومن خلال هذه الممارسة، يمكن للمحتالين مراقبة كلمات المرور، أكواد المصادقة، التطبيقات المفتوحة، أو المعاملات المالية داخل تطبيقات الخدمات المصرفية في الوقت الفعلي.

كما تُعد تقنيات التصيد الاحتيالي من الأساليب الشائعة في هذه الهجمات، وفقًا لوكالات حماية المستهلك ووحدات الجرائم الإلكترونية.

وبالإضافة إلى الاحتيال، هناك خطر آخر يتمثل في عرض المحتوى غير الطوعي أثناء إجراء مكالمات مع المعارف إذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية.

وتعد الإشعارات العائمة والرسائل الشخصية، وسجل التصفح، والمجلدات التي تحتوي على صور خاصة، من بين العناصر التي قد تُعرض عن غير قصد.

كما لا يوفر واتساب خيارًا لاختيار تطبيق معين للمشاركة، مما يعني أن كل ما يحدث على الشاشة سيكون مرئيًا لجميع المشاركين في المكالمة.

كيفية حماية بياناتك

لتقليل هذه المخاطر، ينصح خبراء الأمن السيبراني باتباع بعض الإجراءات الوقائية، وأبرزها إغلاق جميع التطبيقات غير الضرورية قبل بدء المكالمة، تفعيل وضع عدم الإزعاج، تعطيل الإشعارات المؤقتة ومراجعة الاختصارات على الشاشة الرئيسة.

وتساعد هذه الإجراءات على تقليل احتمال عرض محتوى حساس عن غير قصد، إذ أدى الاستخدام الواسع للهواتف المحمولة كأداة أساسية لإدارة البيانات الشخصية والمالية إلى زيادة المخاطر المرتبطة بميزات مثل مشاركة الشاشة.

