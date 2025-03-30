شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 خطوات بسيطة تجنبك أزمة الشحن فى جهاز iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض مستخدمي جهاز iPad من شكوى مع كابل الشحن، لذا فقد يواجه البعض أزمة في استخدام كابل شحن معين، أو كابلات/شواحن متعددة، أو مشكلة متقطعة، حيث يعتمد جهاز iPad على كابل Lightning أو USB-C للشحن، وكلاهما قابل للعكس، ما يتيح لك استخدام أي من جانبي الكابل.وتأتي أجهزة iPad الحديثة مزودة بمحول طاقة بقوة 20 وات في العلبة، لذا إذا كنت تستخدم محول طاقة أقل قوة، فسيتم الشحن بشكل أبطأ من المعتاد.

ونستعرض أهم الطرق لإصلاح هذه المشكلة على النحو التالي:

1.تأكد من أن جهاز iPad ليس ساخنًا جدًا أو باردًا جدًا، فمن المفترض أن تتراوح درجة الحرارة المحيطة المناسبة لجهاز iPad بين 10 و30 درجة مئوية.

2.جرب الشحن باستخدام الجهة الخلفية لكابل Lightning أو USB-C الذي تستخدمه عادةً مع محول طاقة موصول بمقبس حائط متأكد من أنه يعمل.

3. اترك الجهاز موصولًا بالتيار الكهربائي لمدة 30 دقيقة، وستلاحظ عادةً ما إذا كان يشحن خلال 5-10 دقائق من توصيله.

4.إذا استمر توقف الشحن، فجرب كابلًا/محول طاقة آخر إذا كان لديك واحد و/أو مقبسًا آخر.

5.تحقق من وجود تراكمات أو أوساخ في منفذ Lightning أو USB-C، وإذا لاحظت وبرًا، فكن حذرًا عند إزالته لأن دبابيس الشحن قد تتلف .

6.إذا كان لديك جهاز iPad Air أو iPad Pro مزود بلوحة مفاتيح Magic Keyboard، فقم بتوصيل جهاز iPad بلوحة المفاتيح ووصل الكابل بها

