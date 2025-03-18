تكنولوجيا: ظهور هاتف Google Pixel 9a في قوائم متاجر ألمانية وطرحه للبيع في الإمارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرض هاتف Pixel 9a لتسريبات واسعة قبل إطلاقه، شملت مراجعات بالفيديو، ومواد تسويقية متعددة، إلى جانب تسريبات لمواصفاته. أحدث الإضافات إلى هذه التسريبات جاءت من خلال قوائم نشرتها متاجر تجزئة ألمانية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى موقع إلكتروني في الإمارات العربية المتحدة.

تكشف القائمة الألمانية أن الهاتف سيُطلق بسعر يبدأ من 549 يورو لإصدار 128 جيجابايت، وهو ما يتوافق مع التسريبات السابقة. كما تُدرج القائمة أربعة خيارات رسمية للألوان: الرمادي، والوردي، والأسود، والبنفسجي.

أما من ناحية التوافر، فمن المتوقع أن يكون الهاتف جاهزًا للشحن خلال 10 إلى 14 يومًا، ما يشير إلى احتمال إطلاقه رسميًا في وقت لاحق من هذا الشهر. كما تتضمن القائمة ورقة مواصفات تفصيلية تؤكد معظم المعلومات المسربة مسبقًا.

سيأتي Pixel 9a بشاشة OLED بحجم 6.3 بوصة ودقة +FHD، مع معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع أقصى يصل إلى 2700 نيت، بالإضافة إلى طبقة حماية من Gorilla Glass 3. سيعمل الهاتف بمعالج Google G4، مقترنًا بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

وفي الجهة الخلفية، سيضم الجهاز كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا بزاوية واسعة بدقة 13 ميجابكسل. عند الإطلاق، سيعمل الهاتف بنظام Android 15، ومن المتوقع أن يحتوي على بطارية بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة.

أما في قائمة المتجر الإماراتي، فيظهر الهاتف بإصدار Obsidian (اللون الأسود) مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت، بسعر 2,350 درهم إماراتي (ما يعادل 640 دولارًا).

ومع ذلك، يُرجح أن تكون هذه وحدة غير رسمية، حيث يُتوقع أن تبدأ أسعار البيع بالتجزئة من 500 دولار / 550 يورو / 500 جنيه إسترليني لنفس التكوين.

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