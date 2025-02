تكنولوجيا: تأكيد الأسم النهائي لهاتف Nothing Phone (3a) من خلال شهادة تنظيم الاتصالات الإماراتية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لن تتخلى Nothing عن الأقواس في تسمية هواتفها كالعادة. حيث سيتم تسمية الهاتف القادم Phone (3a). تم تأكيد ذلك اليوم من خلال شهادة الجهاز القادم للبيع في الإمارات العربية المتحدة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات (TDRA). توضح المستندات بوضوح الاسم، بالإضافة إلى رقم الطراز A059.

سيتم إطلاق سلسلة Nothing Phone (3a) في 4 مارس، وقد أكدت Nothing ذلك بالفعل. تشير الشائعات إلى أن الجهاز الثاني في العائلة سيتم تسميته Nothing Phone (3a) Pro، وليس Plus كما في العام الماضي. قد يحتوي كلا الجهازين على زر مخصص للكاميرا.

ومن الشائعات ايضاً أن Nothing Phone (3a) سيأتي بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 7s Gen 3، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 45 وات. ولأول مرة في تاريخ Nothing، سيكون لدى أحد هواتفها (أو ربما كليهما) ثلاث كاميرات خلفية: إلى جانب الكاميرا الرئيسية والكاميرا فائقة الاتساع المعتادة، سيكون هناك كاميرا تليفوتوغرافية.

