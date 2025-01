شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن ومغامرات.. ماذا ينتظرك من ألعاب في فبراير 2025؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يصدر خلال شهر فبراير المقبل مجموعة من الألعاب المختلفة، إذ تتنوع بين الأكشن والمغامرات.وتشمل هذه الألعاب الجزء الثاني من Kingdom Come: Deliverance، وذلك بعد 7 سنوات من صدور الجزء الأول للعبة الأكشن وتقمص الأدوار و العالم المفتوح.تدور أحداث اللعبة في القرن الـ 15، وتتمثل شخصية البطل في Henry of Skalitz أبن الحداد مع وصوله لمنصب الفارس ودخوله بالحرب الأهلية، وفقًا لمنصة "steam".ويوفر الجزء الثاني من اللعبة ضعف مساحة الجزء الأول، إذ أنها واحدة من الألعاب المرتقبة خلال العام الحالي 2025.وتتضمن ألعاب فبراير، لعبة Tomb Raider IV–VI Remastered، فمن المقرر إصدار الحزمة الجديدة التي تضم الأجزاء من الرابع حتى السادس بنسخة الريماستر.وخلال أول أسبوعين بالشهر المقبل، سيصدر الجزء السابع من سلسلة ألعاب الاستراتيجي والمحاكاة Civilization VII وتحديدًا بتاريخ 11 فبراير.وأيضًا لعبة تقمص الأدوار The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II لأجهزة البلايستيشن المنزلية والحاسب الشخصي، المقرر صدورها في 14 فبراير.ومن الألعاب المنتظرة، لعبة تقمص الأدوار Avowed من استوديوهات Obsidian Entertainment والتي جرى الإعلان عنها عام 2020.