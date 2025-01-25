شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 ميزات جديدة تحسن أداء تسجيل الشاشة في iOS للصوت والصورة والان مع تفاصيل الخبر

تعد أداة تسجيل الشاشة في نظام التشغيل iOS طريقة جيدة لمشاركة لقطات شاشة سريعة لما يظهر على شاشة جهاز iPhone الخاص بك، والتي يمكن أن تستخدمها طوال الوقت للدروس التعليمية، أو كطريقة لشرح ما تتحدث عنه ببساطة بأبسط طريقة ممكنة.

ووفقًا لما ذكره موقع "9to5mac"، ستكتسب أداة تسجيل الشاشة المدمجة ثلاث ميزات جديدة من شأنها أن تزيد من فائدتها، وكأداة مساعدة تواجه المستخدم، تؤدي أداة تسجيل الشاشة في نظام التشغيل iOS وظيفتين أساسيتين.

تتيح لك الوظيفة الافتراضية تسجيل شاشة جهاز iPhone الخاص بك ببساطة وحفظ التسجيل في تطبيق الصور، وتتيح لك الوظيفة الثانية بث شاشة جهاز iPhone الخاص بك مباشرة، وبالضغط لفترة طويلة على زر تسجيل الشاشة في مركز التحكم، ستجد خيارات إضافية لتمكين ميكروفون جهاز iPhone، ولتعيين وجهة بث لتطبيقات الطرف الثالث المدعومة مثل Zoom وInstagram.

وفي تحديث iOS مستقبلي، ستكتسب ميزة تسجيل الشاشة العديد من الميزات الجديدة الإضافية، وهى:

تسجيل الصوت باستخدام ميكروفون استريو

يتم تسجيل الصوت المسجل أثناء تسجيل الشاشة من الميكروفون الموجود على لوحة iPhone حاليًا في وضع أحادي، وفي تحديث مستقبلي، سيكون لدى المستخدمين خيار استخدام ميكروفونات متعددة على اللوحة لإنشاء تسجيل استريو.

دعم HDR لتسجيل الشاشة

تدعم تسجيلات الشاشة تسجيل SDR فقط، ستلاحظ أنه إذا بدأت تسجيل الشاشة أثناء عرض محتوى HDR، فستخفت الشاشة وتعرض كل شيء في SDR.

وفي تحديث iOS مستقبلي، سيتمكن المستخدمون من التقاط محتوى HDR وحفظه باستخدام أداة تسجيل الشاشة.

عرض تراكب الكاميرا الحية

ربما يكون أكبر تحديث جديد قادم لتسجيل شاشة iOS هو القدرة على التقاط تراكب الكاميرا الحية في نفس الوقت أثناء تسجيل شاشة iPhone.

ستستخدم هذه الميزة واجهة مستخدم صورة داخل صورة، على غرار ما ستجده عند إجراء جلسة مشاركة شاشة SharePlay.

يمكنك رؤية خيار الكاميرا الجديد على يسار خيار الميكروفون في واجهة مستخدم تسجيل الشاشة القادمة، وسيسمح لك زر الكاميرا هذا بالتقاط لقطات من الكاميرا الموجودة على اللوحة أثناء تسجيل الشاشة.