شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات تطلق برنامج مكافآت لمبدعى الواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

تحاول Snap تحفيز المطورين لإنتاج المزيد من المحتوى لسناب شات، حيث كشفت شركة الشبكات الاجتماعية عن برنامج مكافآت جديد لمطوري الواقع المعزز Snap يسمى Challenge Tags.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phonearena"، على عكس البرامج المماثلة الأخرى، تقدم Challenge Tags للمطورين فرصة الفوز بجوائز نقدية لتقديم العدسات باستخدام Challenge Tags النشطة.

يتم الحكم على هذه العدسات على أساس أصالتها وتميزها التقني وتركيزها على الموضوع، كما توضح Snap في منشور على المدونة.

كما أنه لجعل برنامج المكافآت عادلاً قدر الإمكان، تعاونت Snap مع منصة تسويق الواقع المعزز Lenslist، مما يجعل من الممكن لمطوري الواقع المعزز من أكثر من 100 دولة حول العالم المشاركة في البرنامج.

ويمكن لمطوري الواقع المعزز التسجيل لكل تحدٍ، وبناء عدسة باستخدام أداة تأليف الواقع المعزز Lens Studio من Snap، ثم تطبيق Challenge Tag في عملية نشر العدسة ليتم أخذها في الاعتبار.

ستعلن Snap عن تحديات جديدة كل شهر مع فرصة للفوز بحصة من إجمالي مبلغ الجائزة، وعند الحديث عن الجوائز، تقدم Snap مجموعة جوائز بقيمة 10000 دولار لأول علامة تحدي، وهى مفتوحة حتى 31 يناير.

سيحصل الفائزون بالمراكز الأولى والثانية والثالثة على 2500 دولار و1500 دولار و1000 دولار على التوالي، بينما سيحصل عشرون فائزًا على 250 دولارًا، وسيتم الكشف عن الفائزين في 14 فبراير.

بالإضافة إلى إطلاق برنامج المكافآت الجديد، أعلنت Snap أيضًا عن تسعير تعليمي جديد وخصم خاص للطلاب على Spectacles.

بدءًا من اليوم، تقدم Snap تسعيرًا تعليميًا جديدًا وخصمًا خاصًا لرسوم الاشتراك البالغة 49.50 دولارًا أو 55 يورو شهريًا.

يمكن الوصول إلى التسعير التعليمي الجديد وخصم الطلاب في جميع البلدان التي تتوفر فيها Spectacles، والتي تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والنمسا وهولندا.

كما تذكر Snap أن أي طالب أو مدرس مسجل أو يعمل في مؤسسة تعليمية معتمدة في هذه البلدان مؤهل.