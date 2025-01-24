شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب ينتقد الاتحاد الأوروبى لاستهدافه شركات التكنولوجيا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

لا يتمتع الاتحاد الأوروبي بعلاقات جيدة مع العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، بما في ذلك شركة أبل، وهو ما تحدث عنه الرئيس ترامب الذي تم تنصيبه حديثًا، ووصف أحكام الاتحاد الأوروبي ضد شركة أبل وغيرها بأنها "شكل من أشكال الضرائب".

ووفقًا لما ذكره موقع "9to5mac"، ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب افتراضيًا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث أدلى بمجموعة متنوعة من التعليقات التي تنتقد الاتحاد الأوروبي.

انتقد الرئيس ترامب الاتحاد الأوروبي لفرض غرامات باهظة على أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، قائلا: "لقد فازوا بـ 15 أو 16 مليار دولار من شركة أبل، وفازوا بمليارات من جوجل، وأعتقد أنهم يلاحقون فيسبوك للحصول على مليارات ومليارات".

وتابع ترامب، "هذه شركات أمريكية"، مضيفا "سواء كنت تحبهم أم لا، فهي شركات أمريكية، ولا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك.. هذا شكل من أشكال الضرائب، لذا، لدينا بعض الشكاوى الكبيرة جدًا ضد الاتحاد الأوروبي".

تضمنت مدفوعات أبل المشار إليها معركة قانونية طويلة الأمد بشأن الضرائب الأيرلندية، والتي انتهت مؤخرًا، وحكم الاتحاد الأوروبي بأن صفقة الضرائب التي أبرمتها أبل مع أيرلندا كانت غير قانونية، وأمر الشركة بدفع ضرائب متأخرة كبيرة.