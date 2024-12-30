شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختفاء iPhone 14 وiPhone SE من دول الاتحاد الأوروبى.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة أبل لن تبيع iPhone 14 و iPhone SE في الاتحاد الأوروبي بسبب التشريعات المحلية التي تتطلب أن تحتوي جميع الهواتف الذكية المباعة هناك على منفذ USB-C، وبعد إزالة هذه النماذج من المتجر عبر الإنترنت في بعض البلدان مثل سويسرا، أنهت Apple الآن مبيعات iPhone 14 و SE في معظم دول الاتحاد الأوروبي.

Apple تتوقف عن بيع iPhone 14 وSE 3 في الاتحاد الأوروبي

كما ذكر موقع MacRumors وأكده موقع 9to5Mac، لم يعد من الممكن العثور على iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone SE من الجيل الثالث للشراء في متجر Apple عبر الإنترنت في معظم دول الاتحاد الأوروبي، وحدد التشريع المحلي أن الشركات لديها حتى 28 ديسمبر لتحديث منتجاتها بمنفذ USB-C، وإلا فلن يتم بيعها بعد الآن في الاتحاد الأوروبي.

لم تعد الأجهزة متوفرة في دول مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال. تظل متوفرة في المملكة المتحدة، حيث لم تعد الدولة جزءًا من الاتحاد الأوروبي، ومع طرح iPhone 15 في عام 2023، أصبح منفذ USB-C قياسيًا في جميع طرز iPhone.

كما قامت الشركة بتحديث جميع ملحقاتها تقريبًا مثل AirPods وMagic Mouse بمنفذ USB-C، ومع ذلك، لا تزال Apple تبيع iPhone 14 وiPhone SE، وكلاهما مزود بموصل Lightning.

وبالنسبة للعملاء في الاتحاد الأوروبي، فهذا يعني أنهم سيفتقدون أرخص هواتف iPhone - على الأقل في الوقت الحالي. تم طرح iPhone 14 في سبتمبر 2022، مع الحفاظ على تصميم iPhone 13 مع بعض التحسينات الطفيفة في الأجهزة - مثل Emergency SOS عبر الأقمار الصناعية. أما بالنسبة لـ iPhone SE 3، فقد تم إطلاقه في مارس 2022 ولا يزال يتمتع بتصميم iPhone 8 القديم مع زر الصفحة الرئيسية.

ويُشاع أن Apple ستقدم iPhone SE جديدًا معاد تصميمه بمنفذ USB-C في أوائل العام المقبل، وربما يكون هذا هو السبب في أن الشركة لم تهتم بإيقاف الإصدار الحالي في الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة لهاتف iPhone 14، فمن المرجح أن يتم إيقاف إنتاج النموذج على أي حال في سبتمبر 2025 مع إطلاق تشكيلة iPhone 17.