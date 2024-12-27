شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام إعداد تهدئة الإشعارات الجديد فى Android 16.. فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

تعد إدارة الإشعارات ليست بالمهمة السهلة، وخاصة عندما يحاول المرء عدم تفويت التنبيهات المهمة، ولا ينطبق هذا على الاتصالات الشخصية فحسب، بل وعلى التفاعلات في مكان العمل أيضًا، فقد يكون سيل الإشعارات مرهقًا، وخاصة إذا كانت هناك محادثات جماعية نشطة أو كان المستخدمون يعملون عبر دوائر مهنية متعددة.

مع نظام التشغيل Android 16، تقدم جوجل توازنًا بفضل ميزة جديدة تسمى Notification Cooldown تعمل على إبطاء تدفق الإشعارات، وظهرت هذه الميزة لأول مرة في الإصدارات المبكرة من Android 15 ، ولكن تم سحبها لاحقًا من الإصدار الثابت، والآن، ظهرت مرة أخرى في المعاينة الأولى للمطورين لنظام Android 16.

كيفية تفعيل خاصية الإشعارات على هاتفك بنظام Android 16

الفكرة الأساسية هنا هي أنه إذا كان التطبيق يرسل إشعارات متعددة على التوالي، فسوف يثير الإشعار الأول تنبيهًا كالمعتاد، بينما سيتم تقليل حجم الإشعارات اللاحقة من نفس التطبيق تدريجيًا.

وبهذا ، ربما تكون جوجل قد ابتكرت أخيرًا طريقة سهلة لجعل الإشعارات المتسلسلة أقل إزعاجًا، وإذا كان هذا يبدو وكأنه افتراض مثير للاهتمام، فما عليك سوى اتباع الخطوات التالية لتجربة نفس السكينة على هاتف أندرويد الخاص بك.

الخطوة 1: افتح تطبيق الإعدادات.

الخطوة 2: قم بالتمرير إلى الأسفل وحدد الإشعارات .

الخطوة 3: في الصفحة التالية، ستجد خيار تهدئة الإشعارات أسفل الشريط العام .

الخطوة 4: كل ما تبقى عليك فعله هو الضغط على المفتاح المقابل لميزة تهدئة الإشعارات .

ظهرت ميزة تهدئة الإشعارات لأول مرة خلال مرحلة الاختبار المبكرة لنظام Android 15 ، ولكن تم سحبها بشكل غير مفهوم من قناة الإصدار المستقر.

ولم تظهر مرة أخرى على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 15، سواء كانت إصدارات Pixel الأساسية أو واجهات الطرف الثالث من علامات تجارية مختلفة.

فى الوقت الحالي، يتوفر التطبيق فقط على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Developer Preview من Android 16 ، ويتوفر هذا الإصدار فقط لعدد قليل من هواتف Google Pixel والجهاز اللوحي Pixel.