تكنولوجيا: تسريب مواصفات كاميرا هاتف vivo X200 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة Vivo حاليًا على تطوير هاتفها الرائد لعام 2025، X200 Ultra. وقد كشفت تسريبات جديدة من الصين عن تفاصيل مثيرة للاهتمام حول كاميراته.

سيضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، تمامًا كما هو الحال في الجيل السابق. ستأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وستتبعها كاميرا فائقة الاتساع بنفس الدقة، بالإضافة إلى كاميرا بيريسكوب مقربة بدقة مذهلة تبلغ 200 ميجابكسل. وستتميز الكاميرا الرئيسية بفتحة عدسة واسعة وتقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS).

ستتيح كاميرات X200 Ultra تسجيل الفيديو بدقة 4K وبسرعة 120 إطارًا في الثانية على جميع العدسات، مع دعمها لجيل جديد من شريحة التصوير التي طورتها Vivo ذاتيًا. كذلك، تم تحسين تجربة التبديل بين الكاميرات أثناء تسجيل الفيديو لتكون أكثر سلاسة.

أما تصميم جزيرة الكاميرا، فقد أُدخلت عليه تعديلات طفيفة، مما جعله يبدو أكثر أناقة مقارنة بتصميم X100 Ultra. يُذكر أن هذا الأخير أُطلق رسميًا في مايو الماضي، مما يعني أن إطلاق خليفته قد يستغرق بضعة أشهر إضافية.

رغم وصول هاتفي X200 وX200 Pro إلى الأسواق الغربية مؤخرًا، تشير الشائعات إلى أن X200 Ultra سيكون متاحًا للبيع رسميًا في الصين فقط.

المصدر