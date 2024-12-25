تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من تحديث One UI 7 يكشف عن تصميم جديد للإشعارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة سامسونج الآن على معاينة الإصدار التجريبي من تحديث واجهة One UI 7، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط سامسونج لإعادة تصميم الإشعارات في التحديث المرتقب.

يرتكز تحديث One UI 7 على نظام تشغيل Android 15 الأخير من جوجل، ويتضمن هذا التحديث مجموعة من المميزات لمستخدمي هواتف Galaxy.

ومن المتوقع أن تبدأ سامسونج في دفع الإصدار الثابت من تحديث One UI 7 في شهر يناير من العام المقبل، بالتزامن مع حدث Galaxy S25 المرتقب من العملاق الكوري.

أيضاً تقدم أحدث التسريبات المصورة اليوم نظرة على بعض التغييرات المرتقبة في هذا الإصدار، والتي تتضمن ميزة تصنيف الإشعارات، وهي آداة جديدة صممت من سامسونج لمعالجة مشكلة الإشعارات المكدسة في الهواتف الذكية والتي تؤدي إلى فوضى في النهاية.

وتعد ميزة فلاتر الإشعارات من المميزات التي رصدت عبر “FragmentedChicken” على منصة Reddit، حيث من المقرر أن تدعم هذه الميزة المستخدم بكفاءة أعلى في التحكم في الإشعارات والتنبيهات، على أن تتوفر الميزة في تطبيق الإعدادات.

ويمكن تنشيط الميزة عبر التوجه للإعدادات ومن ثم إختيار تبويب الإشعارات، وإختيار الإعدادات المتقدمة، والتي ستكشف عن الآداة الجديدة، كما توفر الأداة اثنان من الإختيارات التي تنقسم بين:

الإشعارات التي لها الأولوية والتي تظهر في الواجهة الأمامية وفي المنتصف

الإشعارات الأقل أهمية والتي يتم تخزينها لمعاينتها في وقت لاحق.

كما تقدم الميزة إمكانية تصنيف الإشعارات بثلاثة من الطرق وهي كالآتي:

الإشعارات القديمة والتي يتم حجبها في الخلفية

الأنشطة التي تتم في الشاشة الخلفية، والتي تعمل على فلترة التنبيهات الخاصة بالتطبيقات التي تعمل في الواجهة الخلفية

الإشعارات المصغرة وهو إختيار يعمل على حجب الإشعارات التي تم تصغيرها في وقت سابق في التطبيقات التي تعمل في الواجهة الخلفية.

ومن المقرر أن يتم تخزين الإشعارات التي تم حجبها في تبويب مضغوط، على أن يتاح للمستخدم النقر على زر الإشعارات لإستدعاء الإشعارات المحجوبة وعرضها من جديد.

المصدر