شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "Rocket lab" تطلق قمرًا صناعيًا خاصًا لتصوير الأرض والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة Rocket Lab اليوم قمرًا صناعيًا خاصًا لرصد الأرض بالرادار في مداره في آخر مهمة للشركة في عام 2024، حيث انطلق صاروخ إلكترون من موقع Rocket Lab بنيوزيلندا ليبدأ مهمة تسمى "Owl The Way Up".

ووفقا لما ذكره موقع "space"، كان هذا الاسم إشارة إلى الحمولة، أحد أقمار التصوير بالرادار Strix التابعة لشركة Synspective اليابانية.



وسارت كل الأمور وفقًا للخطة، حيث نشرت شركة إلكترون قمر Strix الصناعي في مداره المستهدف على ارتفاع 357 ميلاً (574 كيلومترًا) فوق الأرض بعد حوالي 54.5 دقيقة من الإطلاق.

قال مؤسس شركة Rocket Lab والرئيس التنفيذي بيتر بيك عبر X بعد وقت قصير من نشر الحمولة، "هذا يكمل نجاح المهمة بنسبة 100٪ لكل عملية إطلاق هذا العام، تهانينا للفريق وشكراً لجميع العملاء الذين سافروا معنا في عام 2024.. إلى عام 2025".

حجزت Synspective ما مجموعه 16 عملية إطلاق Electron لبناء كوكبة Strix في مدار أرضي منخفض، وهو نظام من "أقمار صناعية ذات رادار فتحة اصطناعية (SAR) مصممة لتقديم صور يمكنها اكتشاف التغييرات على مستوى المليمتر على سطح الأرض من الفضاء.

كانت "Owl The Way Up" هي السادسة من هذه المهام الـ 16 التي تم إطلاقها، فيما أطلقت Rocket Lab الآن ما مجموعه 55 مهمة Electron حتى الآن، 14 منها هذا العام.