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شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد التسجيل بهاكاثون رفع الإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن هاكاثون رفع الإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي (إنجاز) عن تمديد فترة التسجيل حتى 28 ديسمبر 2024م.
يأتي ذلك بهدف إتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الجامعات والكليات والمبرمجين والمطورين، ومهندسي الذكاء الاصطناعي، والمبتكرين في مجال الإنتاجية، وروّاد الأعمال من داخل المملكة وخارجها، للمشاركة في الهاكاثون.
ويسعى الهاكاثون إلى توفير منصة إبداعية للمشاركين لتطوير حلول تسهم في زيادة الإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص لتكون حلولًا فعّالة وقابلة للتطبيق.
ومن شأنها أن تعمل على تحسين العمليات وتقليل الوقت والتكاليف في العمل، وإيجاد حلول مشتركة تدعم الإنتاجية الوطنية مع تسليط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
فيما ستنال الفرق الـ10 الفائزة في الهاكاثون جوائز مالية تصل إلى مليون ونص مليون ريال بواقع 150 ألف ريال لكل فائز. ويمكن التسجيل في الهاكاثون من خلال هذا الرابط.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث يُشرف على تنظيم هذا الهاكاثون: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الحكومة الرقمية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
بجانب وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.
يأتي ذلك بهدف إتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الجامعات والكليات والمبرمجين والمطورين، ومهندسي الذكاء الاصطناعي، والمبتكرين في مجال الإنتاجية، وروّاد الأعمال من داخل المملكة وخارجها، للمشاركة في الهاكاثون.
استكشاف حلول مبتكرةوكذلك استكشاف حلول مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين الكفاءة، وتسريع الإنجاز في هذين القطاعين التنمويين.
ويسعى الهاكاثون إلى توفير منصة إبداعية للمشاركين لتطوير حلول تسهم في زيادة الإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص لتكون حلولًا فعّالة وقابلة للتطبيق.
ومن شأنها أن تعمل على تحسين العمليات وتقليل الوقت والتكاليف في العمل، وإيجاد حلول مشتركة تدعم الإنتاجية الوطنية مع تسليط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
مسارين رئيسيينوتسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية، إذ يقسم الهاكاثون إلى مسارين رئيسيين هما: الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية القطاع الحكومي، والذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية القطاع الخاص.
فيما ستنال الفرق الـ10 الفائزة في الهاكاثون جوائز مالية تصل إلى مليون ونص مليون ريال بواقع 150 ألف ريال لكل فائز. ويمكن التسجيل في الهاكاثون من خلال هذا الرابط.
هاكاثون رفع الإنتاجيةويأتي هاكاثون رفع الإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص في إطار تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتعزيز التعاون في تنفيذ المبادرات والمشروعات الوطنية.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث يُشرف على تنظيم هذا الهاكاثون: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الحكومة الرقمية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
بجانب وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.