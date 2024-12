شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديثات جديدة فى لعبة The Witcher 4.. شخصية Ciri هى بطلة هذا الإصدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت لعبة The Witcher 4، لأول مرة في عام 2022، وهي أول لعبة في ما وصفه الاستوديو بأنها ثلاثية RPG من فئة AAA، وتدخل اللعبة في مرحلة "التطوير الكامل، فقد أظهر مقطع دعائي جديد في حفل توزيع جوائز The Game Awards 2024، عن تحديثات جديدة قادمة على اللعبة، فقد ظهرت شخصية Ciri كشخصية رئيسية؛ وسيظل Geralt موجودًا ولكن ليس في الدور الرئيسي، كما أظهر المقطع الدعائي تسلسل قتال مثير للإعجاب في انتظار عشاق اللعبة.

متى موعد إصدار The Witcher 4؟

تستخدم CD Projekt Red محرك Unreal Engine 5 بدلاً من محرك RED الخاص بها هذه المرة وبسبب هذا، فإن اللعبة لن يكون لها تاريخ إصدار حتى عام 2025 على الأقل.

ما الذي يمكنني لعب The Witcher 4 عليه؟

إذا كان من الممكن الاستناد إلى الإصدارات السابقة، فيجب أن تكون لعبة The Witcher 4 متاحة للعب هذه المرة على PS5 وXbox Series X/S وربما Nintendo Switch 2، لا يُعرف ما إذا كانت ستصدر على الأجيال الأقدم.

هل سيظهر Geralt في The Witcher 4؟

سيظهر Geralt في The Witcher 4 لكن البطل الرئيسي هذه المرة هو Ciri، الابنة المتبناة لـ Geralt وYennefer.

وتعد لعبة The Witcher 4 عنوان RPG التالي في سلسلة The Witcher الشهيرة في The Game Awards 2024، فاللعبة هي تكملة متوقعة للغاية للعبة The Witcher 3: Wild Hunt (2015) الشهيرة للغاية والتي نالت استحسان النقاد.

وقد أصدر الاستوديو أول مقطع دعائي رسمي للعبة والذي يظهر Ciri كبطلة رئيسية جديدة.

Ciri هي Witcher الجديدة في The Witcher 4

وكان أكبر كشف في المقطع الدعائي الرسمي لـ The Witcher 4 هو أن Ciri من المقرر أن تكون Witcher في اللعبة، ستحل محل Geralt of Rivera كشخصية رئيسية، وهو أمر لم يتوقعه الكثيرون. بالنسبة للمبتدئين، Ciri هي ابنة Geralt بالتبني، ستحكي اللعبة قصة Ciri وهي تتبع مسارها.