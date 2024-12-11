تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف OnePlus Ace 5 يُكشف عنها اليوم في أحدث التسريبات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم وان بلس في السوق الصيني لاحقاً هذا الشهر سلسلة هواتف Ace 5، واليوم تستعرض أحدث التسريبات مواصفات هاتف OnePlus Ace 5.

يضم الجيل القادم من هواتف Ace المطورة من وان بلس اثنان من الإصدارات هما Ace 5، وOnePlus Ace 5 Pro، ومن المقرر أن تدعم الشركة الإصدار الرئيسي بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، بينما يأتي إصدار Pro برقاقة معالج Snapdragon 8 Elite.

ولقد أوضحت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” مواصفات الإصدار الرئيسي من السلسلة، حيث يضم الهاتف شاشة X2 8T LTPO بحجم 6.78 إنش مقدمة من BOE، والتي تتميز بتصميم فائق النحافة في الحواف الأربعة، وتدعم جودة عرض 1.5K، ومعدل تحديث 120Hz.

كما تدعم وان بلس الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وبطارية بقدرة 6415 mAh، على أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

أيضاً يأتي الهاتف بطبقة حماية من زجاج “Crystal Shield”، مع تصميم معدني في الإطار الأوسط، وهيكل من السيراميك، كما يضم الهاتف زر منزلق للتنبيهات.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Ace 5 يضم كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يتميز بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 15، وواجهة ColorOS 15، بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام في أعلى نموذج، وسعة تخزين 1 تيرابايت، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف للأسواق العالمية بعنوان OnePlus 13R.

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