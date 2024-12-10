تكنولوجيا: الكشف عن مواصفات Moto G15: شاشة أكبر وأداء أقوى بنفس السعر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد موتورولا لإطلاق هاتف Moto G15 عالميًا قريبًا، وقد ظهرت تفاصيل المواصفات الكاملة للجهاز قبل الكشف الرسمي. حيث كشف المسرب Sudhanshu، عبر 91mobiles، عن معلومات تفصيلية حول خليفة Moto G14.

من المتوقع أن يقدم الهاتف الجديد تحسينات كبيرة في الأداء والشاشة والكاميرا، مع الحفاظ على سعر منافس ضمن فئة أقل من 10,000 روبية.

يُشاع أن Moto G15 سيأتي بشاشة FHD+ IPS LCD بحجم 6.72 بوصة، وهي ترقية ملحوظة مقارنة بشاشة Moto G14 التي كانت بحجم 6.5 بوصة. توفر الشاشة الجديدة كثافة 391 بكسل لكل بوصة، مع حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 3 ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 86.71%، مقارنة بـ 85.6% في الطراز السابق.

سيعتمد Moto G15 على معالج MediaTek Helio G81 Ultra، الذي يمثل تطورًا كبيرًا مقارنة بشريحة Unisoc T616 المستخدمة في Moto G14.

كما سيتم دعم الجهاز بذاكرة عشوائية LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، مع إمكانية توسعة الذاكرة عبر بطاقة microSD. بالمقابل، كان Moto G14 يقتصر على 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسعة تخزين 128 جيجابايت فقط.

بالنسبة للكاميرات، سيحتوي الجهاز على نظام كاميرا مزدوج في الخلف، يتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل بفتحة f/1.8، وعدسة ثانوية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة f/2.4. أما الكاميرا الأمامية فستأتي بدقة 8 ميجابكسل، مما يحقق تحسينات واضحة مقارنة بالإصدار السابق.

وتؤكد قائمة Geekbench أن الجهاز سيعمل بنظام Android 15 مباشرة عند إطلاقه، ما يمنح المستخدمين أحدث المزايا والتحسينات.

أما البطارية، فستأتي بسعة 5200 مللي أمبير، وهي ترقية طفيفة عن بطارية 5000 مللي أمبير في Moto G14، مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط بتقنية TurboPower.

سيقدم الهاتف خيارات اتصال متعددة، بما في ذلك مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، ومستشعر بصمة مثبت على الجانب، وتصنيف IP54 لمقاومة الرذاذ. سيأتي بتصميم خارجي أنيق بطبقة من الجلد النباتي. أبعاده ستبلغ 165.7 × 76 × 8.17 ملم، ووزنه 190 جرامًا، وهو أثقل قليلًا مقارنة بـ Moto G14 الذي كان يزن 177 جرامًا.

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