تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول الكاميرة الرئيسية في هاتف Galaxy S25 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقترب سامسونج خطوة جديدة نحو الإعلان الرسمي عن جيل جديد من هواتف Galaxy S المتوقع في شهر يناير، واليوم تسلط أحدث التسريبات الضوء من جديد على كاميرة هاتف Galaxy S25 Ultra.

رصد إصدار سامسونج المرتقب بنموذج رقم SM-S938U في منصة Camera FV-5، وهو النموذج الخاص بسوق الولايات المتحدة، ويضم هذا الإصدار كاميرة مميزة بطول بؤري 23.2مم، وفتحة عدسات f/1.7، كما تتميز الكاميرة بدقة 12.5 ميجا بيكسل بدقة تصل إلى4080 في 3060 بيكسل.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Galaxy S25 Ultra يضم مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل على غرار إصدار Ultra السابق، والذي يدعم دمج البيكسل 16 في 1، كما يدعم إلتقاط صور بدقة 12.5 ميجا بيكسل بشكل إفتراضي.

أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر (IMX854) بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسات telephoto لدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، مع مستشعر (IMX754) بدقة 10 ميجا بيكسل وعدسات telephoto لتكبير بصري حتى 3 مرات، كما تتضمن الإعدادات مستشعر (Samsung JN3) بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

يذكر أن هاتف Galaxy S25 Ultra القادم من سامسونج يضم رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen Elite، وبطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

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