شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النواب الأمريكي يصوت على تخصيص 3 مليارات دولار لإزالة معدات الاتصالات الصينية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مجلس النواب الأمريكي للتصويت الأسبوع المقبل على مشروع قانون دفاعي سنوي يشمل تخصيص أكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة شركات الاتصالات الأمريكية في إزالة المعدات المصنعة من قبل شركات صينية كبرى، يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود لمعالجة المخاطر الأمنية التي تمثلها هذه المعدات داخل الشبكات اللاسلكية الأمريكية.

قدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أن تكلفة إزالة واستبدال المعدات غير الآمنة تبلغ حوالي 4.98 مليار دولار، لكن الكونجرس لم يوافق حتى الآن سوى على تخصيص 1.9 مليار دولار ضمن برنامج "الإزالة والاستبدال"، مما ترك فجوة تمويلية بقيمة 3.08 مليار دولار.

رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية، جيسيكا روزنوورسيل، أكدت ضرورة توفير تمويل إضافي بشكل عاجل، محذرة من أن نقص التمويل قد يؤدي إلى إغلاق بعض الشبكات الريفية التي تعتمد عليها المناطق النائية في الاتصال، مما قد يؤثر على خدمات الطوارئ مثل الاتصال برقم 911.

ألزمت الكونجرس لجنة الاتصالات الفيدرالية منذ عام 2019، بتوجيه شركات الاتصالات الأمريكية التي تحصل على دعم حكومي بإزالة معدات الاتصالات الصينية من شبكاتها، وفي عام 2023، طلب البيت الأبيض تخصيص 3.1 مليار دولار لدعم البرنامج.

كما يشمل مشروع القانون الجديد أحكامًا أخرى تهدف إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالصين، منها إعداد تقارير عن محاولات الصين لتجنب القوانين الأمريكية الخاصة بالأمن القومي، وتقييم قدرات الصين الحالية في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وفقًا لرئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، ماريا كانتويل، سيتم توفير التمويل المطلوب للبرنامج من خلال عائدات مزاد طيفي لمرة واحدة ستجريه لجنة الاتصالات الفيدرالية لتلبية الطلب المتزايد على الطيف اللاسلكي، هذا التمويل يشمل أيضًا ما يصل إلى 500 مليون دولار لدعم مراكز التكنولوجيا الإقليمية، مما يعزز البنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة.