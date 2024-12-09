تكنولوجيا: ViewSonic تطلق شاشة ألعاب 27 بوصة بتردد 240 هرتز ودقة FHD مع HDR10 وإطار نحيف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ViewSonic مؤخرًا أحدث شاشات الألعاب الاقتصادية، VX27G10، في السوق الصينية. يبلغ سعر الشاشة 899 يوانًا (123 دولارًا) وهي متوفرة الآن عبر موقع JD.com. تتمتع الشاشة بمجموعة مواصفات تجعلها خيارًا جذابًا لعشاق الألعاب.

تأتي الشاشة بلوحة عرض Fast IPS بحجم 27 بوصة، وتوفر دقة 1920 × 1080 وزاوية عرض واسعة تبلغ 178 درجة. تتميز بنسبة تباين ثابتة عالية تبلغ 1000:1، مما يعزز وضوح وعمق الصور من خلال تقديم تفاصيل دقيقة في كل من المشاهد المظلمة والمشرقة.

وتدعم الشاشة معدل تحديث 240 هرتز ووقت استجابة سريع يصل إلى 0.2 مللي ثانية (MPRT)، ما يجعلها مثالية للألعاب السريعة التي تتطلب ردود فعل فورية. كما أنها متوافقة مع تقنيات AMD FreeSync وNVIDIA G-SYNC، مما يضمن مزامنة سلسة للإطارات، ويقلل من التقطيع والتأخير، لتوفير تجربة لعب خالية من الانقطاعات.

توفر الشاشة تقنية HDR10، التي تقدم ألوانًا غنية وتباينًا محسّنًا. تساهم هذه التقنية في تحسين المشاهد الداكنة وإبراز التفاصيل في المشاهد الساطعة، ما يقلل من البقع العمياء أثناء اللعب.

وإلى جانب ذلك، تأتي الشاشة مزودة بوظيفة تثبيت اللون الأسود، التي تعزز الرؤية في المشاهد المظلمة، مما يساعد اللاعبين على اكتشاف الأعداء حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يتميز التصميم بإطار رفيع للغاية من ثلاث جهات، مما يمنح الشاشة مظهرًا عصريًا، ويسمح بإعدادات شاشات متعددة للحصول على تجربة عرض واسعة.

كما تدعم الشاشة تعديلات مريحة للإمالة من -5 درجات إلى 20 درجة، بالإضافة إلى توافقها مع حامل VESA مقاس 100 × 100 مم لتوفير خيارات تثبيت متعددة.

تحمي الشاشة أعين المستخدمين بفضل تقنيات الضوء الأزرق المنخفض والخالية من الوميض، ما يجعلها مناسبة لجلسات اللعب الطويلة أو العمل الممتد. تشمل خيارات الاتصال منفذ DisplayPort 1.2 ومنفذي HDMI 2.0، بالإضافة إلى منفذ إخراج صوتي لتوصيل أنظمة صوت خارجية.

توفر الشاشة أوضاع عرض متعددة محددة مسبقًا، تتناسب مع مختلف السيناريوهات مثل الألعاب، مشاهدة الأفلام، أو العمل المكتبي، مما يجعلها خيارًا متعدد الاستخدامات سواء للترفيه أو الإنتاجية.

وفي سياق مشابه، أعلنت شركة LG مؤخرًا عن شاشة مقاس 27 بوصة بدقة 4K IPS، مع معدل تحديث 60 هرتز، وتقنية Supersolution+، وتغطية التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 90%. في الوقت نفسه، كشفت شركة AOC عن شاشة ألعاب جديدة بحجم 27 بوصة بدقة 2K، تتميز بمعدل تحديث 180 هرتز ولوحة IPS سريعة مع وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية.

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