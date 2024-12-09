تكنولوجيا: إطلاق شاشة AOC Q27G4ZMN للألعاب: 27 بوصة QD-MiniLED، 240 هرتز، 1200 نتس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة AOC شاشة ألعاب جديدة، تحمل الموديل Q27G4ZMN، في السوق الصينية بسعر 2199 يوانًا (حوالي 302 دولار). تتوفر الشاشة حاليًا عبر موقع JD.com وتأتي بمواصفات مميزة تستهدف عشاق الألعاب.

تتميز الشاشة بلوحة Fast VA مقاس 27 بوصة بدقة QHD (2560×1440)، مما يوفر تفاصيل حادة وألوانًا نابضة بالحياة. تدعم الإضاءة الخلفية Mini LED، المكونة من 4608 مصباح LED صغير موزعة على 1152 منطقة تعتيم محلية، التحكم الدقيق في السطوع وتعزيز التباين.

تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 240 هرتز مع تقنية Adaptive-Sync (AMD FreeSync) لتقليل تمزق وتأخر الإطارات، مما يضمن تجربة ألعاب سلسة. توفر وقت استجابة سريع يبلغ 1 مللي ثانية GTG، مع نسبة تباين 5000:1.

وبفضل تغطيتها 100% من sRGB و 97% من DCI-P3، تضمن الشاشة إعادة إنتاج ألوان دقيقة وغنية، مدعومة بشهادة VESA DisplayHDR 1000 التي ترفع السطوع إلى 1200 شمعة في ذروة HDR.

كما تتميز الشاشة بمعايرة ألوان احترافية (Delta E<2) ودعم تقنيات تقليل إجهاد العين مثل الضوء الأزرق المنخفض والخلو من الوميض.

تشمل خيارات الاتصال منفذي HDMI 2.0، ومدخل DisplayPort 1.4، ومقبس سماعات الرأس. يدعم الحامل تعديلات متنوعة مثل الارتفاع (130 مم)، والدوران (+/-20 درجة)، والإمالة (-5 إلى 25 درجة)، مع توافق VESA للتركيب على الحائط.

وأضافت AOC ميزات ألعاب متقدمة مثل G-Menu، وAOC Shadow Control، وCrosshair، وMBR Sync، وغيرها، مما يعزز الأداء والتخصيص لتجربة اللعب.

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